Хроника главных спортивных событий 2025 года в Челябинской области (часть 2)

Южный Урал представил свой потенциал на международном форуме в Самаре

Таисия Киреева и Эдмонд Худоян достойно бились на чемпионатах мира по самбо и боксу, 19-летняя лыжница из Златоуста сотворила сенсацию на Кубке России, а конькобежцы Челябинской области бежали к золотым медалям на чемпионате страны. Таким запомнилась вторая половина 2025 года на Южном Урале. И все же главные события произошли на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре, там наш регион показал себя во всей красе.

Июль. Более 4000 участников собрал фестиваль спорта «Тургояк 2025». Он объединил более 50 состязаний по триатлону, велоспорту, легкой атлетике и плаванию.

Эти мультиспортивные соревнования прошли с 10 по 20 июля на берегах живописного озера Тургояк. Спортивная программа фестиваля в этом году получилась очень насыщенной. В состязаниях выступили как профессиональные атлеты, так и любители активного образа жизни.

Наиболее массовым стал заплыв по плаванию X-Waters Ural, его открыл 4-кратный олимпийский чемпион Александр Попов, а комментатором стал титулованный Денис Панкратов. А еще запомнились состязания по дуатлон-кроссу, веломарафон «Легенды Тургояка», забег вокруг озера Тургояк «Lake Run» и гала-концерт Олега Митяева.

Что еще запомнилось?

Футбольный клуб «Челябинск» ярко дебютировал в Первой лиге. В стартовом матче чемпионата он одержал сенсационную победу в гостях у столичного «Торпедо» со счетом 3:2.

Футболист Дмитрий Аленичев восхитился спортивной базой в Аше. А еще экс-игрок сборной России и московского «Спартака» сыграл товарищеский матч с ветеранами местного «Металлурга».

Кто приятно удивил?

Боксер Эдмонд Худоян помог российской команде выиграть матчевую встречу. На турнире в Самаре сборная «Динамо» победила сборную мира со счетом 5:2. Внес свой вклад в командный успех и боксер из Златоуста.

Дзюдоистка Ева Огнивова завоевала Кубок Европы! В Венгрии челябинская спортсменка оказалась непобежденной, выиграв все поединки.

Челябинка Алиса Капустина завоевала золото первенства Европы по боксу. Это первый подобный успех в карьере перспективной спортсменки. На турнире в Сербии она одержала победу в весовой категории до 54 кг.

Теннисистка Валерия Галяева сделала «золотой дубль» на турнире в Армении. Она выиграла как в одиночном разряде, так и парном.

Челябинка Ксения Хайрулина завоевала серебро на Евразийских играх по конкуру. В состязаниях приняли участие атлеты из пяти стран.

Боксеры Челябинской области завоевали шесть медалей на первенстве России в Сыктывкаре. В турнире среди юношей и девушек 13–14 лет уверенную победу одержал воспитанник СШОР «Алмаз» Владислав Маточкин.

Челябинские легкоатлетки завоевали золото в эстафете на первенстве России Арина Табатчикова, Варвара Щукина, Анастасия Варганова, Виктория Керимова выиграли забег 4×400 метров на соревнованиях в Краснодаре.

Что важного произошло?

Федерацию дзюдо Челябинской области возглавил Валерий Бондаренко — гендиректор промышленной группы «КОНАР». Должность заместителя президента федерации получил Юрий Степкин, а исполнительного директора — Евгений Шестаков.

Гендиректор «Трактора» Иван Савин стал одним из боссов футбольного клуба «Челябинск». Он получил должность гендиректора футбольного клуба.

Баскетбольный клуб «Челбаскет» впервые подписал контракт с легионером из США. В челябинской команде оказался Кортез Эдвардс. Чуть позже присоединится к коллективу и его земляк Натаниэль Поллард.

Челябинскую хоккейную команду «Белые медведицы» возглавил Аркадий Белоусов. Ранее он с нашими девушками брал бронзу чемпионата России.

Баскетболист Иван Нелюбов завершил карьеру из за проблем с сердцем. Врачи диагностировали у спортсмена фибрилляцию предсердий — с таким диагнозом противопоказано серьезно заниматься спортом.

Август. Более 300 яхтсменов сразились за Кубок губернатора по парусному спорту на Увильдах. Спортсмены Челябинской области показали отличные результаты, завоевав 26 медалей.

Состязания прошли на базе яхт-клуба «Мираж». В парусной регате наравне со взрослыми и профессиональными спортсменами отправились в путь и юные участники. Они состязались в отдельных классах яхт.

«С каждым годом парусный спорт у нас становится доступнее, занимается большое количество детей. Я уверен, что в Челябинской области у него большие перспективы, он должен быть здесь среди приоритетных видов спорта и повышать туристическую привлекательность региона», — отметил наградивший победителей и призеров регаты министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Руководитель оргкомитета соревнований, директор по развитию яхт-клуба «Мираж» Елена Нарделли отметила общий рост мастерства участников регаты, а также то, что Кубок губернатора становится с каждым годом массовым и масштабным мероприятием.

Что еще запомнилось?

Челябинский марафон собрал участников из 57 регионов России. По проспекту Ленина и городскому бору пробежали более 5200 атлетов.

Хоккейный клуб «Трактор» стал обладателем Кубка губернатора Челябинской области. В финальном матче «черно-белые» обыграли «Амур» из Хабаровска.

Фигурист Алексей Ягудин открыл инклюзивную спортплощадку в центре Челябинска. Она оснащена специальными тренажерами, адаптированными для людей с инвалидностью

Красноармейский округ одержал победу на областных сельских играх «Золотой колос». Финальные старты соревнований прошли в городе Кусе. Серебро и бронза достались атлетам из Аргаяшского и Кунашакского округов.

Кто приятно удивил?

Южноуральский боксер Эдмонд Худоян в шестой раз стал чемпионом России. Никто ранее в нашем регионе не брал столько золото с национальных чемпионатов.

Кристина Новицкая завоевала золото чемпионата России по тяжелой атлетике. Челябинская спортсменка не знала себе равных в категории до 55 кг. Серебряную медаль региону в весе свыше 87 кг принесла Ксения Пасхина.

Семья Кожуховых из Челябинска выиграла всероссийский фестиваль ГТО. Соревнования в Чебоксарах собрали 54 команды, но наши земляки показали лучший результат и с третьей попытки завоевали почетный трофей.

Александр Яковлев из Магнитогорска стал одним из героев чемпионата России по гребле. Южноуральский спортсмен завоевал три медали на соревнованиях в Москве, в том числе две — высшей пробы!

Челябинские легкоатлеты установили юниорский рекорд на Спартакиаде молодежи России в смешанной эстафете 4×400 метров. В составе команды отличились Константин Еланцев, Яна Серебрякова, Кирилл Бугаев и Анастасия Кретова.

Ходоки Челябинской области принесли региону две медали чемпионата России. Серебряным призером стал Василий Мизинов, а бронзовым — Кристина Любушкина.

Челябинский лучник Илья Гарифьянов завоевал Кубок Европы в Словении. Он вместе с партнерами по сборной России выиграл золото в турнире по блочному луку.

Клуб «Курчатов» выиграл третий тур ЕКЛ по баскетболу 3×3. Челябинская команда на турнире в Смоленске одержала 5 побед в 5 матчах и завоевала трофей в дивизионе «Будущее».

Спортсменка из Миасса стала чемпионкой России по вейкбордингу. Причем, в 10-й раз, а сделала это Мария Горяева. В шаге от пьедестала остановились еще два южноуральских спортсмена.

Кристина Ильина из Копейска завоевала титул чемпионки России по маунтинбайку. Она выиграла состязания в дисциплине «кросс-кантри»

Что важного произошло?

Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина объявила о завершении карьеры. Чуть позже она станет мамой, но заверила, что не собирается возвращаться в спорт.

Клуб «Челбаскет» произвел ребрендинг и сменил название. Челябинская баскетбольная команда теперь будет выступать как «ЧБК». У нее изменился логотип, фирменные цвета и комплекты формы.

Челябинский министр спорта Владимир Иванов запустил спортивный флешмоб «Начни с себя». Он призвал южноуральцев вести активный образ жизни. Поддержали его акцию и другие спортивные руководители региона. Среди них — глава Дирекции спортивных мероприятий в Челябинской области Елена Еремеева.

В Челябинске создали женский профессиональный клуб по дзюдо. Команда «Конар» показала себя здорово на первом же турнире, завоевав серебро в «Женской лиге дзюдо».

Сентябрь. Челябинская область присоединилась к всероссийскому дню бега «Кросс нации». В этом году на старт легкоатлетических забегов вышли более 20 тысяч южноуральцев.

Главные забеги прошли в четырех городах региона: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Массовые состязания были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Всероссийский забег „Кросс нации“ объединяет тысячи людей, ведущих здоровый и активный образ жизни. В Челябинске более 5200 человек вышли на старт, чтобы бросить вызов себе, проверить свои силы или начать свой путь к крепкому здоровью с этого забега», — отметила руководитель Дирекции спортивных мероприятий в Челябинской области Елена Еремеева.

Для сравнения: В 2024 году в Челябинской области «Кросс нации» собрал более 14 тысяч человек.

Что еще запомнилось?

В Карабаше провели очередной полумарафон, он вышел на международный уровень. А еще он собрал порядка 1000 участников со всей России и даже из других стран.

В арене «Трактор» состоялся турнир RCC23 по ММА. В главном бою вечера досрочную победу над Александром «Штормом» Шмеленко одержал Владислав «Белаз» Ковалев. Боец из Беларуси в третьем раунде провел удушающий прием, после которого россиянин потерял сознание.

Дзюдоисты Челябинской области завоевали 9 медалей на турнире памяти Веричева. В состязаниях выступили более 150 спортсменов из 14 регионов. Хозяева татами одержали победу в командном зачете.

Знаменитый боец ММА Федор Емельяненко стал почетным гостем мастерского турнира в Челябинске. Соревнования, посвященные памяти Героя России Александра Потапова собрали более 180 бойцов из 21 региона.

Кто приятно удивил?

Дзюдоистка Ева Огнивова завоевала бронзу на первенстве Европы в Братиславе. Соревнования собрали более 350 атлетов из 43 стран. Челябинка стала призером в весовой категории до 70 кг.

Суперженщина из Магнитогорска выиграла чемпионат России по силовому экстриму. Ирина Зайцева в очередной раз показала свою невероятную силу и выносливость.

Челябинский кикбоксер Александр Лузин завоевал Кубок мира в Минске. Он выиграл состязания в дисциплине «лайт-контакт».

Шесть медалей на чемпионате мира-2025 по паралимпийскому плаванию завоевали челябинские спортсмены. На соревнованиях в Сингапуре призерами стали Дмитрий Черняев, Валерия Шабалина и Елизавета Сидоренко. Российская сборная уверенно выиграла командный зачет.

Амина Ахмадулина и Сергей Файзуллоев завоевали золото чемпионата мира по шахбоксу в Сербии. Уверенную победу в командном зачете одержала сборная России.

Челябинские гиревики завоевали медали на Кубке России. Вячеслав Плотников выиграл трофей, а Иван Денисов стал бронзовым призером.

Что важного произошло?

Главу Челябинска Алексея Лошкина избрали президентом региональной федерации самбо. В новом статусе мэр города заявил, что уже в январе 2026 года в городе откроется первая бесплатная школа самбо.

Челябинская область заняла третье место на Кубке защитников Отечества. На соревнованиях в Тюмени южноуральские ветераны СВО завоевали 24 медали.

Более 8000 человек выполнили тесты ГТО на фестивале «Челябинская область — большая семья». Он побывал в 45 городах и районах региона. Большим спросом у жителей пользовалась спортивная площадка, на которой все желающие могли выполнить нормативы ГТО.

У миасских спортсменов появился свой центр скалолазания. Современный комплекс — уникальный не только в масштабах Урала, но и всей страны.

Октябрь. В Магнитогорске провели первый этап Гран при по фигурному катанию. Звезды российского фигурного катания подтвердили свой уровень, порадовав зрителей безупречным выступлением.

В женском одиночном катании выиграла Аделия Петросян, в мужском — Марк Кондратюк. В спортивных парах не было равных дуэту Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, а в танцах на льду — Василиса Кагановская / Максим Некрасов.

В соревнованиях приняли участие 56 спортсменов: 12 мужчин, 12 женщин, 9 танцевальных дуэтов и 7 спортивных пар. Но главное — в очередной раз Магнитогорск оказался в эпицентре внимания у любителей фигурного катания и снова показал, что может провести состязания на высочайшем уровне.

Что еще запомнилось?

В Челябинске прошел финал чемпионата МВД России по боксу. На ринг вышли более 300 участников из 44 регионов страны. Южноуральские боксеры завоевали 6 медалей — 4 серебра и 2 бронзы.

Баскетбольный клуб из Челябинска выбился в топ лучших клубов России. «ЧБК» уверенно стартовал в Суперлиге, захватив лидерство. Кстати, новый, 2026-й год, наша команда встречает на первой строчке в турнирной таблице.

Кто приятно удивил?

Челябинка Сабина Гилязова в третий раз завоевала титул сильнейшей дзюдоистки России. У наших земляков на турнире в Екатеринбурге пять наград.

Челябинские тхэквондисты завоевали восемь медалей на Кубке России. Турнир собрал 350 спортсменов из 30 регионов. В активе южноуральских атлетов две серебряные и шесть бронзовых наград.

Дзюдоистка Ева Огнивова к медали на первенстве Европы добавила награду на первенстве мира. На соревнованиях в Перу челябинка завоевала бронзу.

Челябинец Ярослав Ремизов завоевал титул чемпиона России по шахматам. Воспитанник СШОР 9 завоевал золото в блице, опередив в том числе нескольких гроссмейстеров.

Челябинская команда завоевала бронзу чемпионата России по баскетболу на колясках. В составе клуба «Импульс» призерами соревнований стали 11 спортсменов с ПОДА.

Ветераны спорта Челябинской области стали призерами Спартакиады пенсионеров России. Они завоевали медали в состязаниях по настольному теннису, плаванию и легкой атлетике.

Римма Мнацаканян из Челябинсказавоевала титул чемпионки Азии по пауэрлифтингу. На турнире в Гонконге она успешно выступила в весовой категории до 47 кг, подняв штангу весом 95 кг.

Что важного произошло?

Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса завоевал путевку в группу «Золото». Они завершили осеннюю часть сезона-2025/2026 на третьем месте в группе «Серебро» Второй лиги А. Весной следующего года они выступят в группе «Золото».

Футбольный клуб «Металлург» из Аши завоевал почетный трофей к своему 35-летию. Южноуральцы завоевали Кубок «Урала и Западной Сибири» среди любительских команд.

Ноябрь. В Самаре прошел международный форум «Россия — спортивная держава». Представила свой спортивный потенциал на федеральном уровне Челябинская область. Ее стенд был одним из самых заметных в выставочном павильоне.

Посетил форум, а также выступил в одном из заседаний губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил, что Челябинская область планомерно укрепляет спортивную инфраструктуру и создает условия для занятий спортом жителей всех возрастов. Результатом этой работы стало превышение общероссийского показателя по доле населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, — сегодня это более 2 миллионов человек.

«Мы не останавливаемся на достигнутом. За последние годы в регионе введено в эксплуатацию около ста крупных спортивных объектов, в том числе 37 бассейнов. Продолжается строительство знаковых объектов, таких как „РMК-Арена“ и крытый футбольно-легкоатлетический манеж в Челябинске, а также объектов в Магнитогорске и других муниципалитетах», — подчеркнул Алексей Текслер.

Что еще запомнилось?

В Челябинске состоялся вечер профессионального бокса «Битва на Урале» — 10 классных боев прошли в ДС «Юность», а в главном поединке Тимур Бибилов одержал свою 10-ю победу, выиграв у Сервера Эмурлаева из Узбекистана.

Команда «Динамо-Уралочка» отпраздновала свой юбилей победой в Суперсерии. Наши девушки провели два матча с клубом «Дунайварош» в Златоусте и Челябинске. В первом случае была зафиксирована победа «Уралочки», во втором — случилась боевая ничья.

Покинул Челябинск по собственной инициативе главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру. Его решение стало для всех нас как гром среди ясного неба.

Кто приятно удивил?

Самбистка Таисия Киреева взяла золото на чемпионате мира в Бишкеке! Она выиграла состязания в весовой категории до 72 кг. Это вершина ее карьеры и самая громкая победа.

Челябинка Маргарита Близнякова выиграла чемпионат Европы по тхэквондо. На турнире в Швейцарии она завоевала золото в весовой категории до 57 кг.

Аналогичного успеха добилась Анастасия Колосова — на чемпионате Европы по муай-тай. Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 45 кг. Это второй титул чемпионки Европы в карьере воспитанницы спортшколы «Мастер».

Челябинский атлет Илья Ташланов завоевал серебро чемпионата мира по гиревому спорту. В китайском городе Хайнин он стал призером в категории до 78 кг.

Челябинский гимнаст Семен Калистратов произвел фурор на первенстве России, завоевав четыре медали! Он выиграл состязания на кольцах, а в многоборье занял итоговое второе место.

Челябинские конькобежцы выиграли эстафету на Кубке России в Коломне. Они завоевали медали в личных дисциплинах, а завершили выступление яркой победой женской команды в эстафете. Золотые медали региону принесли Анастасия Григорьева, Полина Чеснокова и Мария Гудошникова.

Анастасия Гуськова стала абсолютной чемпионкой России по фитнесу. Челябинская спортсменка выиграла состязания в категории «акробатический фитнес».

Челябинские кикбоксеры завоевали пять медалей чемпионата России. Турнир в Каспийске более 650 участников из 59 регионов. Золото региону принес Александр Лузин в разделе «лайт-контакт».

Челябинский спортсмен завоевал бронзу чемпионата мира по рукопашному бою. На турнире в Рязани призером стал Павел Сенько из СШОР «Динамо».

Мария Саночкина из Челябинска выиграла первенство мира по универсальному бою. Она завоевала золото на соревнованиях в Турции в дисциплине «Средства защиты».

Алина Поздеева из Магнитогорска завоевала золото на летних Сурдлимпийских играх. Она блистательно выступила на соревнованиях среди глухих спортсменов в Токио.

Команда по баскетболу «Метеор» из Челябинска завоевала серебро Кубка России среди глухих спортсменов. В финальном матче она уступила соперникам из Москвы.



Что важного произошло?

Российским дзюдоистам разрешили выступать на соревнованиях с флагом и гимном. Международная федерация дзюдо (IJF) стала первой, кто принял такое решение.

ФК «Челябинск» завершил осеннюю часть сезона в топ-6 команд Первой лиги. Дебютанты турнира здорово провели первый этап турнира и ушли на зимние каникулы в группе лидеров чемпионата.

В УралГУФК назначили нового исполняющего обязанности ректора. Челябинский спортивный вуз возглавил Виталий Игнатенко.

Декабрь. В Челябинске прошел крутой фестиваль «Курчатов баскет»: два классных матча за Суперкубок России, топовый турнир среди профессиональных команд, зарубы игроков-любителей и матчи в формате фиджитал.

<

Все баскетбольные события прошли под сводами УСК УралГУФК. В центре внимания были два матча за Суперкубок России по баскетболу 3×3. В них встречались между собой победители чемпионата и Кубка страны. В мужском матче сыграли «Курчатов» (Челябинск) и «Бионорд ПРО» (Пермь). Игра получилась классной, зрелищной, но в ней нашим парням чуть не повезло — 17:18 не в нашу пользу. У женщин трофей завоевала команда «АБ Кондрашина» из Санкт-Петербурга.

В течение двух дней проходил в Челябинске и турнир среди профессиональных команд. Он собрал также хорошие и сильные клубы, которые в течение сезона регулярно выступали и забирали победы в мастерских турнирах. Здесь челябинские команды «Курчатов» и «Позитив» остановились в шаге от пьедестала, заняв 4-е места.

Что еще запомнилось?

Алексей Текслер открыл в Челябинске первый в регионе фиджитал-центр. Современный комплекс совмещает в себе спортивные площадки и интерактивную зону для занятий.

Кто приятно удивил?

Боксер Эдмонд Худоян из Златоуста завоевал серебро чемпионата мира. На турнире в Дубаи он был близок к золоту, но уступил в финале категории до 48 кг сопернику из Азербайджана.

Лыжница из Златоуста Алена Плечева одержала сенсационную победу на Кубке России.19-летняя Алена Плечева завоевала золото в масс старте. Порадовал и челябинец Данила Карпасюк, в его активе бронза.

Конькобежцы Челябинской области мощно выступили на чемпионате России. Впервые в личных дисциплинах победы одержали Мария Гудошникова и Сергей Бородулин. Кроме того, в активе наших земляков золото в командных гонках.

Екатерина Федотова из Челябинска впервые стала призером чемпионата России по боксу. Она дошла до финала в категории до 48 кг, где оказала серьезное сопротивление опытнейшей Юлии Чумгалаковой.

Челябинка Мария Костюкевич завоевала серебро чемпионата мира по унифайту. А еще на соревнованиях в Саратове она выполнила норматив «Заслуженный мастер спорта».

Горнолыжник Семен Челмакин из Миасса завоевал две медали на Кубке России. В его активе серебро и бронза на соревнованиях в Кусе.

Фристайлист Игорь Омелин с победы стартовал на первом этапе Кубка России. Наш земляк уверенно выиграл первый старт сезона и закрепил успех на втором этапе. Эти состязания прошли в Кемеровской области.

Челябинец Григорий Иванов завоевал золото на Суперфинале по прыжкам в воду. Он показал лучший результат в паре с Никитой Шлейхером на соревнованиях в Краснодаре.

Дарья Зинченко из Магнитогорска завоевала медали на этапе Кубка России по ски-альпинизму. В ее активе серебро и бронза в спринтерской и вертикальной гонках.

Что важного произошло?

Титулованная челябинская спортсменка Валерия Шабалина стала лауреатом премии Паралимпийского комитета России в номинации «Второе дыхание». Церемония вручения премии состоялась в Москве и была приурочена к Международному дню инвалидов.

В Челябинской области назвали лучших спортсменов и тренеров 2025 года. Итоги конкурса подвел региональный минспорт, а наградил лауреатов губернатор Алексей Текслер.

Челябинский клуб «Метеорит» завоевал Кубок чемпионов по бадминтону. Южноуральская команда впервые в своей истории стала обладателем трофея.

P. S. Прошедший год стал яркой иллюстрацией спортивной силы Челябинской области. Мы собрали все главные события и победы — приятно оглянуться и осознать, насколько наш регион силен духом и телом. И это лишь вершина айсберга! Ждем в новом году ещё больше громких побед от наших земляков. Вперед, Южный Урал!

Коллажи: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).