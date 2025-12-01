Челябинка Мария Костюкевич завоевала серебро чемпионата мира по унифайту

И выполнила норматив «Заслуженный мастер спорта»

Более 1000 участников из 32 стран приняли участие в чемпионате и первенстве мира по универсальному бою в Саратове. В состязаниях среди женщин серебряным призером соревнований стала челябинка Мария Костюкевич. Благодаря этому успеху она выполнила норматив «Заслуженный мастер спорта» по универсальному бою. Призерами турнира стали еще пять спортсменов из Челябинской области, сообщает региональная Федерация унифайта.

На соревнованиях в Саратове призерами соревнований стали шесть южноуральских бойцов. На взрослом чемпионате мира в активе наших земляков две медали — серебро и бронза. Дошла до финала в весовой категории до 63 кг, но уступила в решающем поединке Мария Костюкевич из комплексной спортшколы Челябинска. В категории «лайт» бронза досталась Софье Янушкевич в весе до 48 кг из СК «Файт».

Поддержали почин старших спортсменок и перспективные юниоры на первенстве мира. Так, бронзовые награды завоевали четыре бойца из Челябинской области. Причем две из них достались Дмитрию Черкасову. Он стал призером среди юношей 12—13 лет в разделах «классика» и «лайт». Поднялись на третью ступень пьедестала почета также Артем Браилко (12—13 лет, до 55 кг) и Максим Вишневский (14—15 лет, до 50 кг).

Отметим, что Мария Костюкевич ранее становилась чемпионкой мира. Произошло это в 2016 году, затем спортсменка вышла замуж, родила двух детей, но вернулась в большой спорт с целью выполнить норматив на заслуженного мастера спорта. В декабре прошлого года мы знакомили читателей с ее удивительной и интересной историей.