Челябинский марафон собрал участников из 57 регионов России

На старт шести дистанций вышли 5200 атлетов

Вчера, 24 августа, в Челябинске прошел Челябинский марафон — 2025. Более 5200 любителей бега пробежали по центральной улице города. В этом году участниками забегов стали гости из 57 регионов России. Организаторы подвели итоги спортивного события. Делимся с вами цифрами и фактами в нашем материале.

Число доступных мест для участия в Челябинском марафоне было ограничено. Нет никаких сомнений, что легкоатлетические забеги могли бы привлечь и значительно большее количество участников. Предлагались пять дистанций в зависимости от возраста и уровня физической подготовки спортсменов:

42 км — 350 участников;

21 км — 900 участников;

10 км — 1100 участников;

5 км — 1200 участников;

1 км — 800 участников;

детский забег — 850 участников.

Отметим, что самым возрастным участником Челябинского марафона стал 76-летний спортсмен. На старт вышли атлеты из 267 городов, то есть 57 субъектов РФ.

Победители главных забегов, на марафонской дистанции 42,2 км, получили не только денежные премии, но и суперприз — автомобиль. Здесь победу одержали представители других городов. Так, на новеньких автомобилях «Лада-Гранта» уехали Александра Морозова — в Екатеринбург и Алексей Реунков — в Москву.

Кстати, Алексей Реунков родился и вырос в Трехгорном, на профессиональном уровне занимается легкой атлетикой. Он представлял Челябинскую область на Олимпийских играх. Так что это наш земляк, хотя и живет сейчас в Москве.

Если вы еще не видели большой фоторепортаж, который подготовили наши коллеги, советуем посмотреть яркие кадры с Челябинского марафона — 2025 здесь. Кстати, на старт забегов вышло немало известных политиков и чиновников, спортсменов и блогеров. Наверняка кого-то из них узнаете.



