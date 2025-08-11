Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина объявила о завершении карьеры

Спортсменка готовится стать мамой и не планирует возвращаться в большой спорт

Одна из самых известных и титулованных челябинских тхэквондисток Татьяна Минина приняла решение завершить карьеру. Об этом сообщила сама спортсменка в соцсетях. Серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка Европы готовится стать мамой и, по ее словам, не планирует возвращаться в большой спорт.

«Я объявляю об этом сейчас, хотя решение приняла раньше. Я знала, что 2024 год будет последним для меня в качестве действующего спортсмена. Уже тогда готовилась одновременно как к Олимпийским играм в Токио, так и будущей беременности», — сообщила Татьяна Минина в своем телеграм-канале.

Спортсменка после рождения ребенка не планирует возобновлять карьеру. Но уверяет, что не уйдет из тхэквондо, но будет работать в этом виде спорта уже в другом качестве. В каком — пока неизвестно.

«Я не могу сказать, что мой путь в спорте был тернистым или суперсложным. На то это и спорт, что в нем каждый день должен быть лучше, чем он был вчера. Но я настолько любила эти трудности, что они мне не казались чем-то страшным. И благодарна тому, что когда-то пришла в тхэквондо, оно для меня стало делом всей жизни», — добавила спортсменка.

Напомним, что во многом благодаря успехам и достижениям спортсменки в феврале 2024 года был открыт Центр тхэквондо «Коре». Строительство современного комплекса стало возможным благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Глава региона встретился с Татьяной Мининой после ее успеха на Олимпийских играх — 2020 в Токио. И пообещал помочь в строительстве спортшколы «Коре», воспитанницей которой является спортсменка.