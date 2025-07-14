Челябинка Ева Огнивова завоевала Кубок Европы по дзюдо

Она выиграла все поединки на турнире в Венгрии

Триумфом завершилось выступление челябинки Евы Огнивовой на Кубке Европы среди юниоров по дзюдо. На соревнованиях в Венгрии она не знала поражений в весовой категории до 70 килограммов. В финале воспитанница СШОР «Локомотив» оказалась сильнее соперницы из Узбекистана, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

На пути к пьедесталу Ева Огнивова выиграла все схватки чистыми бросками на иппон! В первом поединке одолела спортсменку из Венгрии, во втором — дзюдоистку из Австрии, а в полуфинале — подругу по команде Дарью Антонову.

В финале Ева Огнивова встретилась со спортсменкой из Узбекистана и также уверенно победила, завоевав золотую медаль. Поздравляем спортсменку и ее личного тренера Андрея Морозова с блестящим выступлением на турнире.

Отметим, что ярко выступили на Кубке Европы и другие российские дзюдоисты-юниоры. Они завоевали 18 медалей (5 золотых, 4 серебряные и 9 бронзовых), уверенно выиграв командный зачет соревнований. Второе и третье места достались соответственно представителям Сербии и Италии.