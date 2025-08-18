Челябинская команда «Конар» завоевала серебро «Женской лиги дзюдо»

В ее составе призерами стали шесть южноуральских спортсменок

Дзюдоистки Челябинской области в составе команды «Конар» стали серебряными призерами прошедшего в Санкт-Петербурге турнира «Женская лига дзюдо». Это были первые клубные соревнования среди девушек, собравшие 12 команд из России и Беларуси. Призерами турнира стали шесть южноуральских спортсменок. В финальном поединке «Конар» уступил хозяйкам татами, сообщает Федерация дзюдо России.

Начался турнир для «Конара» с группового этапа. В нем челябинская команда, которую усилили спортсменки из других регионов УрФО, одержала две уверенные победы. Повержены были клубы UWS из Екатеринбурга (3:1) и «Стайки» из Беларуси (3:0).

На следующем этапе борьба пошла на выбывание. В четвертьфиналах «Конар» со счетом 3:0 обыграл «Придонье Топ Тим», в полуфинале челябинские девушки уверенно справились с соседками-уралочками из Екатеринбурга UWS — 3:0. Вклад в победу команды внесла медалист чемпионатов Европы легковес Сабина Гилязова. Причем выступала она в более тяжелой категории до 52 кг.

«Я второй раз в жизни принимаю участие в командных соревнованиях. И получила настоящее удовольствие. Мы были очень сплоченными, и я с радостью выходила и боролась за себя и всю команду. Мне понравился такой опыт, даже несмотря на то, что выступала в более тяжелой для себя весовой категории», — отметила Сабина Гилязова в интервью пресс-службе ФДР.

Увы, финальный поединок для наших девушек сложился неудачно. «Конар» уступил команде «Турбостроитель» из Санкт-Петербурга со счетом 0:3 и стал серебряным призером турнира.

«Состязания в Санкт-Петербурге оправдали наши ожидания. После двух лет мужских соревнований мы понимали, что есть запрос от женских команд. Такие клубные турниры очень нам нужны, они отлично вписываются в систему подготовки к чемпионату России», — считает спортивный директор ФДР Кирилл Денисов.

Вместе с клубом-победителем «Турбостроитель», обладателем серебра «Конаром» третьи призеры — «Родина» и UWS — получили путевки в финал Континентальной лиги дзюдо, который 1 ноября примет Москва.

«Конар» — серебряный призер турнира «Женская лига дзюдо». Состав команды:

52 кг — Сабина Гилязова и Татьяна Цыганкова;

57 кг — Ирина Зуева и Валентина Штенцова;

63 кг — Александра Балабанова и Яна Полякова;

70 кг — Таисия Киреева и Ева Огнивова;

+70 кг — Виктория Лихачева и Анастасия Холодилина.

Напомним, что размер призового фонда состязаний в Санкт-Петербурге составил 2 миллиона рублей. Победительницы получили 800 тысяч рублей, серебряные медалистки — 600 тысяч, а бронзовые — по 300 тысяч рублей.