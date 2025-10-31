Южноуральские боксеры завоевали шесть медалей на чемпионате МВД России в Челябинске

Результат — итоговое четвертое место в командном зачете

В Челябинске прошел финал чемпионата МВД России по боксу. На ринг вышли более 300 участников из 44 регионов страны — сотрудников ведомства и курсантов вузов. С приветственным словом к ним обратился губернатор Алексей Текслер.

«Для нас честь принимать у себя столь важный турнир. Мы постарались организовать его на самом высоком уровне. Бокс — это замечательный вид спорта, это спорт мужественных людей. Для нас важно, что наша область приняла эти финальные соревнования», — сказал Алексей Текслер.





В финальном блоке соревнований сегодня, 31 октября, на ринг вышли три боксера из Челябинской области. Однако свои поединки оппонентам они проиграли. Так, серебряными призерами турнира стали Никита Ларионов (57 кг), Хикмет Гараев (71 кг) и Андрей Стоцкий (свыше 92 кг).

Ранее медали региону принесли Эдуард Ярушин (75 кг, серебро), Алексей Киселев (60 кг, бронза) и Сергей Егоров (71 кг, бронза).

«Жаль, что не удалось попасть в тройку призеров по итогам командного зачета. Но четвертое место — это достойный результат! Турнир собрал очень сильных спортсменов, многие из боксеров входят в состав национальной сборной. Наши ребята показали хороший уровень подготовки и мастерства», — считает старший тренер сборной Челябинской области по боксу Эдуард Абзалимов.

Команду Челябинской области на чемпионате представляли 7 боксеров. Самыми титулованные из них — мастера спорта международного класса Алексей Киселев и Андрей Стоцкий.





В итоге в активе наших земляков 6 наград — 4 серебряные и 2 бронзовые медали. Победу в командном зачете одержали боксеры из ГУ МВД Московской области. В тройке призеров также представители Красноярского и Краснодарского краев.

Чемпионат МВД России по боксу прошел при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами чемпионата выступили ГУ МВД по Челябинской области, региональные Министерство спорта, Фонд поддержки спорта и Федерация бокса.