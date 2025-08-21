Спортсменка из Миасса стала чемпионкой России по вейкбордингу

Это уже десятый титул Марии Горяевой в карьере

Мария Горяева из Миасса завоевала титул чемпионки России по вейкбордингу. Соревнования прошли вчера, 20 августа, во Владимирской области. Она уже в десятый раз выиграла подобные соревнования. В шаге от пьедестала остановились еще два южноуральских спортсмена, сообщает региональная Федерация вейкбординга.

Состязания прошли в городе Доброграде Владимирской области. В очередной раз подтвердила титул сильнейшей спортсменки страны Мария Горяева из миасской спортшколы «Райдер». Она завоевала золото чемпионата России в десятый раз.

Высокие результаты показали и ее земляки. Так, Глафира Волгина и Евгений Горяев заняли четвертые места в своих возрастных категориях. Кроме того, Макар Бородин показал пятый результат.

Напомним, что ранее высокого достижения добилась еще одна спортсменка из Миасса. На соревнованиях в Париже серебряным призером первенства мира стала Глафира Волгина.

Автор: Арина Чарушникова