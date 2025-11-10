Челябинская спортсменка выиграла первенство мира по универсальному бою

Мария Саночкина завоевала титул сильнейшей на соревнованиях в Турции

Более 300 бойцов из 25 стран собрал чемпионат мира по унифайту в Стамбуле (Турция). Яркую победу в дисциплине «Средства защиты» одержала челябинская спортсменка Мария Саночкина. Призерами соревнований стали еще четыре южноуральских бойца, сообщает региональная федерация универсального боя.

На соревнованиях в Турции спортсмены выступили как в различных возрастных категориях, так и дисциплинах унифайта. В состязаниях среди девушек 17—18 лет уверенную победу одержала челябинка Мария Саночкина. Она обыграла соперниц в дисциплине «Средства защиты». Занимается спортсменка в комплексной спортшколе под руководством тренера Рагиба Абдуллаева.

Стали призерами и другие спортсмены Челябинской области. Так, победу среди девушек 14—15 лет одержала Злата Косилова из Магнитогорска (спортклуб «Афганец», тренер Анатолий Гришняев), золото также на счету Андрея Файзуллоева из Челябинска среди бойцов 16—17 лет (Центр внешкольной работы «Юность», тренер Васиф Ахмедов).

Серебряные медали региону принесли челябинец Марсель Фазылов (16—17 лет, спортклуб «Файт», тренер Амил Гусейнов) и Владислав Ткаченко из Златоуста (16—17 лет, спортивный клуб «Тайфун», тренер Кирилл Вашурин).