Главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру покинет свой пост

Специалист уже уведомил штаб челябинской команды о своем решении

В ближайшее время пост главного тренера хоккейного клуба «Трактор» покинет Бенуа Гру. Об этом пишет «Матч-ТВ» со ссылкой на собственные источники. Информацию также растиражировали федеральные СМИ. Штаб «черно-белых» пока не выступил с официальным заявлением, но планируется, что сделает это в ближайшее время.

Сообщается, что специалист уже уведомил о своем решении руководство клуба. Основная причина звучит так: «по семейным обстоятельствам».

«На самом же деле Бен просто перегорел. У него накопилось большое недовольство. Он не согласен со многими решениями в команде — в частности, что „Трактор“ отпустил вратаря Зака Фукале и вместо него взял Криса Дригера. Команда играет так, что Гру понял: в этом сезоне он с ней ничего не добьется и далеко в плей‑офф зайти не сможет. Накопилось недовольство, которое в итоге выплеснулось в такое решение», — заявил источник «Матч-ТВ», имя которого федеральное СМИ не раскрывает.

Отметим, что контракт канадского специалиста с ХК «Трактор» действовал с сезона-2024/2025. Вместе с командой он в минувшем сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, в котором «черно-белые» уступили ярославскому «Локомотиву».