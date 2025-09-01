Челябинская область заняла третье место на Кубке защитников Отечества

На соревнованиях в Тюмени ветераны СВО завоевали 24 медали

В Тюмени завершился Кубок полпреда президента России в УрФО среди ветеранов СВО. Успешно выступили в соревнованиях спортсмены Челябинской области. На Кубке защитников Отечества они завоевали 24 медали, заняв третье место в командном зачете, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

В соревнованиях приняли участие ветераны боевых действий из шести регионов УрФО. За четыре дня состязаний было разыграно 70 комплектов наград в 13 дисциплинах. В них приняли участие около 300 атлетов.

Челябинская область делегировала в Тюмень 40 спортсменов. Они завоевали 24 медали: 7 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых. Это позволило им финишировать в тройке призеров по итогам командного зачета. Победу одержали хозяева соревнований из Тюменской области, серебро досталось представителям Свердловской области.

Идея проведения таких состязаний принадлежит полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге. Главная их цель — поддержать ветеранов боевых действий и участников СВО.