Футбольный клуб «Металлург» из Аши завоевал почетный трофей к своему 35‑летию

Южноуральцы завоевали Кубок «Урала и Западной Сибири» среди любительских команд

Футбольный клуб «Металлург» из Аши стал победителем межрегионального турнира среди любительских команд, завоевав Кубок «Урала и Западной Сибири». Южноуральцы по итогам двух матчей с общим счетом 7:0 разгромили «дубль» футбольного клуба «Тюмень». Завоевав трофей, футболисты сделали хороший подарок себе и своим болельщикам на 35-летие клуба. Теперь ашинцам предстоит побороться за путевку на всероссийский финал турнира, который пройдет в ноябре в Сочи, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Важный шаг к тому, чтобы завоевать трофей, ашинцы сделали в первом матче. В Тюмени «Металлург» разгромил соперника — 3:0. Поэтому в ответном матче, прошедшем в Аше, хозяевам поля достаточно было не уступить сибирякам с крупным счетом.

Но, разумеется, футболисты «Металлурга» и не думали сохранять нужный для себя результат и играть на удержание счета. На домашнем стадионе при поддержке зрителей они были настроены только на победу. И уверенно ее добились, выиграв матч со счетом 4:0!

Таким образом «Металлург» стал обладателем Кубка, вручил команде трофей член исполкома РФС, президент межрегионального объединения «Урал и Западная Сибирь» Михаил Бочкарев.

Кубок среди любительских команд «Урала и Западной Сибири» — это футбольный турнир, в котором выступают коллективы Третьей лиги. Теперь ашинскому «Металлургу» предстоит провести стыковой матч с финалистом Кубка Сибири — командой «Чита». Победитель этого противостояния получит право выступить во всероссийском финале Третьей лиги в Сочи.

Отметим, что ашинский «Металлург» является восьмикратным чемпионом, пятикратным обладателем Кубка и шестикратным обладателем Суперкубка «Урала и Западной Сибири». В 2023 году «Металлург» победил в конкурсе «Россия — футбольная страна» в номинации «Лучший любительский клуб».

Напомним, что в этом году в Ашу на День металлурга приезжал экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев. Он дал мастер-класс местным ребятам, а президент ашинского «Металлурга» в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Геннадий Медведев сообщил, что в следующем сезоне команда может заявиться во Вторую лигу Б чемпионата России — турнир среди профессиональных клубов.