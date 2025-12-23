Челябинский клуб «Метеорит» завоевал Кубок чемпионов по бадминтону

Южноуральская команда впервые в своей истории стала обладателем трофея

Сенсационной победой челябинского клуба «Метеорит» завершился Кубок чемпионов национальной федерации бадминтона (НФБР). Южноуральская команда отличилась на турнире в Саратове, выиграв все матчи и завоевав первый в истории российского бадминтона переходящий Кубок чемпиона, сообщает региональный Минспорт.

Турнир с участием сильнейших профессиональных бадминтонных команд проходил в два этапа. Финальный состоялся накануне в Саратове. Успешно сыграли в решающих сражениях за трофей челябинские бадминтонисты, они заняли первое место и завоевали первый в истории российского бадминтона Кубок чемпиона.

В составе команды «Метеорит» выступили как южноуральские спортсмены, так и представители других регионов. Среди них и лидер национальной сборной, многократная чемпионка России Евгения Косецкая. Она много лет живет и тренируется за пределами Челябинской области, но в клубных соревнованиях выступила за свой родной регион. Отметим, что Георгий Карпов также является воспитанником челябинской школы бадминтона, но сейчас выступает за Москву.

Клуб «Метеорит» (Челябинская область), состав команды

Мужчины: Артем Свистунов, Дмитрий Суворов, Егор Катюшкин (все — Челябинская область), Сергей Сирант (Татарстан), Георгий Карпов (Москва).

Женщины: Анастасия Арташкина и Виолетта Чураева (обе — Челябинская область), Евгения Косецкая (Татарстан), Алина Давлетова (Башкортостан).

Спортсмены тренируются под руководством тренера высшей категории Павла Катюшкина.