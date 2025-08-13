Тяжелоатлетка из Челябинска Кристина Новицкая завоевала золото чемпионата России

Серебро региону также принесла Ксения Пасхина

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по тяжелой атлетике. Соревнования собрали более 200 участников из 60 регионов. Триумфально на турнире выступила челябинка Кристина Новицкая. Она в очередной раз завоевала чемпионский титул в весовой категории до 55 кг. Серебряную медаль региону также принесла Ксения Пасхина, сообщает результаты Федерация тяжелой атлетики России.

Сильнейшие штангисты страны боролись за медали чемпионата России в питерском КСК «Арена». Среди участников — заслуженные мастера спорта Ольга Те, Анастасия Романова, Артем Окулов, Алексей Ловчев, Сергей Петров, а также титулованные мастера-международники.

Отправились на турнир в Санкт-Петербург и две наши лучшие тяжелоатлетки — Кристина Новицкая и Ксения Пасхина. Обе челябинки завоевали медали. Кристина Новицкая в очередной раз доказала, что ей нет равных в весовой категории до 55 кг.

Хотя после первого вида упражнений она уступала Светлане Ершовой из Воронежа. В рывке челябинка подняла штангу весом 82 кг, соперница — на 1 кг больше. Зато в толчке Кристина Новицкая показала лучший результат, набрав по сумме двоеборья 184 кг.

Чемпионат России, Санкт-Петербург — весовая категория до 55 кг:

1. Кристина Новицкая (Челябинская область) — 184 кг (82+102).

2. Светлана Ершова (Воронежская область) — 181 кг (83+98).

3. Милана Кутякина (Республика Татарстан) — 181 кг (81+100).

Ксения Пасхина боролась за победу в «тяжах» — то есть категории свыше 87 кг. Она показала второй результат в рывке (98 кг) и до последнего претендовала на золото. Но в толчке Елена Качаева из Краснодарского края подняла штангу весом 130 кг. Ксения ограничилась 125 кг, став серебряным призером.

Чемпионат России, Санкт-Петербург — весовая категория свыше 87 кг:

1. Елена Качаева (Краснодарский край) — 229 кг (99+130).

2. Ксения Пасхина (Челябинская область) — 223 кг (98+125).

3. Мария Белозерова (Москва) — 216 кг (96+120).

Напомним, что Кристина Новицкая и Ксения Пасхина уже неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов России.