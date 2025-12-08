Лыжница из Златоуста одержала сенсационную победу на Кубке России

19-летняя Алена Плечева завоевала золото в масс-старте

Сенсационную победу на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам одержала спортсменка из Златоуста Алена Плечева. 19-летняя девушка выиграла масс-старт на дистанции 20 км классическим стилем. Это ее первая в карьере победа в соревнованиях среди взрослых спортсменов, сообщает результаты Федерация лыжных гонок России.

Южноуральская спортсменка отличилась в последний день соревнований в Тюмени. Их завершала 20-километровая гонка классическим стилем с общего старта. Всю гонку лыжницы бежали большой группу, но на финише Алена Плечева сумела сохранить больше сил и вырвать победу. Это первая в карьере победа лыжницы из Златоуста на соревнованиях такого уровня!

«Перед стартом самочувствие было очень тяжелым, вялым. После спринта много сил потратила, но в масс-старте поняла, что можно бороться за высокие места. Лыжи работали прекрасно, спасибо сервис-бригаде. Эта победа для меня просто нереальная! Я впервые на Кубке России заехала в топ 6, еще и выиграла!», — сказала Алена Плечева в прямом эфире Матч-ТВ после победной гонки.

Кубок России по лыжным гонкам. 2-й этап, Тюмень. Женщины. Масс-старт, 20 км:

1. Алена Плечева (Челябинская область).

2. Екатерина Никитина (Москва).

3. Елизавета Маслакова (Ленинградская область).

4. Ксения Шорохова (Тюменская область).

5. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

6. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

Алена Плечева занимается лыжными гонками в СШОР № 1 имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте под руководством тренера Владимира Усанова. Ранее она становилась победителем и призером первенств России. Для нее это первый по-настоящему крупный и серьезный успех во взрослых соревнованиях.