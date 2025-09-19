Челябинский кикбоксер Александр Лузин завоевал Кубок мира в Минске

Он выиграл состязания в дисциплине «лайт-контакт»

Уверенную победу на Кубке мира WKF по кикбоксингу в Минске одержал челябинский спортсмен Александр Лузин. Эти международные соревнования собрали атлетов из 21 страны. Воспитанник СШОР «Буревестник» завоевал золото в разделе «лайт-контакт», сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

На ринге в Минске челябинец Александр Лузин провел три победных боя. Он стал сильнейшим в своей весовой категории в разделе «лайт-контакт» — это облегченная версия поединка в кикбоксинге, в которой запрещены сильные, жесткие удары по соперникам.

Александр Лузин является одним из самых титулованных кикбоксеров спортшколы «Буревестник», ранее он неоднократно становился чемпионом России, выполнил норматив мастера спорта международного класса. Занимается он под руководством тренера Александра Кувакина.