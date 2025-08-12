В Челябинске создали женский профессиональный клуб по дзюдо

В состав команды «Конар» вошли 10 спортсменок

Стал известен состав команды «Конар», которая выступит в клубных соревнованиях «Женская лига дзюдо» в Санкт-Петербурге. В заявку вошли 10 спортсменок, в том числе шесть — из Челябинской области. Инициатором создания профессионального женского клуба стал возглавивший в июле этого года региональную федерацию дзюдо Валерий Бондаренко, сообщает Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

Уже в эти выходные, 17 августа, челябинский клуб «Конар» примет участие в «Женской лиге дзюдо» в Санкт-Петербурге. В этих состязаниях выступят 12 команд из России, Беларуси и Узбекистана.

Женский клуб по дзюдо «Конар». Состав команды:

52 кг — Сабина Гилязова и Татьяна Цыганкова;

57 кг — Ирина Зуева и Валентина Штенцова;

63 кг — Александра Балабанова и Яна Полякова;

70 кг — Таисия Киреева и Ева Огнивова;

+70 кг — Виктория Лихачева и Анастасия Холодилина.

Отметим, что в составе команды шесть воспитанниц южноуральского дзюдо — Сабина Гилязова, Ирина Зуева, Таисия Киреева, Ева Огнивова, Виктория Лихачева и Анастасия Холодилина. Компанию им составили спортсменки из других регионов, которые становились победителями и призерами первенств и чемпионатов страны.

Напомним, что накануне в Санкт-Петербурге прошла жеребьевка «Женской лиги дзюдо». На групповом этапе соперниками челябинского клуба «Конар» станут команды из Екатеринбурга и Беларуси.