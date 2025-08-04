Челябинские легкоатлеты установили рекорд на Спартакиаде молодежи России

Смешанная эстафетная команда обновила достижение в беге 4×400 метров

На летней Спартакиаде молодежи России в Краснодаре челябинские легкоатлеты установили рекорд страны среди юниоров в смешанной эстафете 4×400 метров. Теперь он равен 3.21,51. В составе команды отличились Константин Еланцев, Яна Серебрякова, Кирилл Бугаев и Анастасия Кретова. Завоевали наши земляки и россыпь медалей в личном первенстве, а сборная региона заняла общее третье место по итогам соревнований, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания в Краснодаре собрали сильнейших легкоатлетов страны в возрасте до 20 лет. Они показали, что у Челябинской области в этой категории есть сильные и перспективные спортсмены. Главным событием турнира стал рекорд России, который установила в этом возрасте наша эстафетная смешанная команда. Сборная Челябинской области выиграла забег 4×400 метров с рекордом России.

Летняя Спартакиада молодежи России U20. Смешанная эстафета 4×400 метров:

1. Челябинская область (Константин Еланцев, Яна Серебрякова, Кирилл Булаев, Анастасия Кретова) — 3:21.51 — рекорд России!

2. Свердловская область (Артем Клевцов, Ксения Дружинина, Иван Воронин, Яна Ляшина) — 3:26.47.

3. Санкт-Петербург (Егор Агунович, Кристина Андреева, Максим Рядовиков, Полина Третьякова) — 3:27.19.

Проявили себя южноуральские легкоатлеты и в других видах программы. Так, на 400‑метровке Анастасия Кретова выиграла золото с результатом 54,03. Уверенную победу в многоборье одержал Артемий Лавриненко, набравший 6938 очков.

Серебряными призерами соревнований стали наши перспективные «звездочки» Анастасия Садыкова (бег 3000 м), Валерия Ионова (бег 400 м с барьерами) и Яна Серебрякова (бег 800 м). Бронза в активе Елены Хайнаковой (200 м), Екатерины Гордеевой (3000 м с препятствиями), Арины Аминевой (ходьба 5000 м), Анастасии Садыковой (1500 м) и Данилы Луневой (тройной прыжок).

Сборная Челябинской области заняла третье место в командном зачете.