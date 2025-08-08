В Челябинске спортивный чиновник поддержала движение «Начни с себя»

Руководитель Дирекции ГТО Елена Еремеева призвала южноуральцев заниматься физической культурой

В Челябинской области запустили спортивный проект «Начни с себя» в поддержку активного и здорового образа жизни. Дал старт движению министр спорта Владимир Иванов, а сегодня его продолжила руководитель региональной Дирекции спортивных мероприятий и комплекса ГТО Елена Еремеева. Она призвала южноуральцев регулярно заниматься физической культурой, опубликовав видеоролик из плавательного бассейна.

«Физкульт-привет вам, жители Челябинской области! Приглашаю вас присоединиться к движению „Начни с себя“. Занятия физической культурой и спортом, а также ведение здорового образа жизни — это всегда престижно и актуально. Лично для меня спорт является нормой на протяжении всей моей жизни», — отметила Елена Еремеева.

Спортивный руководитель также призвала жителей региона ежедневно уделять хотя бы немного времени на физические упражнения — легкоатлетическую пробежку или утреннюю зарядку. Это поможет поддерживать организм в хорошем состоянии, а тело — в отличной физической форме. Кроме того, она предложила присоединиться к движению ГТО, выполнить его нормы или снять видео, а затем разместить его в социальных сетях с хештегом #будьвгто.

Напомним, что ранее запустил движение «Начни с себя» министр спорта Челябинской области Владимир Иванов. Он опубликовал видеоролик, в котором всей семьей занимается вейкбордингом.

Присоединиться к движению может каждый житель Челябинской области. Приходите на спортплощадку, записывайте короткий видеоролик о том, как вы занимаетесь физической культурой и спортом, и выкладывайте его в соцсетях с хештегом #начниссебя74. Давайте вместе поднимать престиж регулярных занятий физической культурой в нашем регионе!