Гендиректор «Трактора» Иван Савин возглавит футбольный клуб «Челябинск»

Спортивный босс будет руководить двумя профессиональными командами

В ближайшие дни в штабе футбольного клуба «Челябинск» объявят имя нового гендиректора. Им станет Иван Савин, занимающий аналогичную должность в ХК «Трактор». Об этом пишет издание kursdela.biz со ссылкой на собственный источник. При этом спортивный руководитель сохранит пост в хоккейном клубе и будет возглавлять две профессиональные команды Челябинской области.

«Задача Савина и его команды — не заниматься трансферами, а прежде всего навести строгий порядок в делах клуба, наладить контроль за увеличившимся бюджетом, научить клуб потихоньку вставать на ноги в плане самостоятельных заработков. Аудитория у команды есть, и большая — челябинцы любят футбол», — сообщил источник изданию «Курс дела».

Таким образом, остается не у дел нынешний гендиректор ФК «Челябинск» Константин Арестов. Он, кстати, показал свою эффективность: на протяжении пяти сезонов южноуральский клуб неизменно финишировал в тройке призеров Второй лиги. Это было еще до того, как в Челябинск по приглашению Алексея Текслера прибыл известный спортивный функционер Сергей Хабаров. Тому ставилась задача вывести челябинский клуб в Первую лигу, с ней он успешно справился.

Что касается Ивана Савина, то болельщикам «Трактора» вряд ли стоит переживать по поводу совмещения им должностей в хоккейном и футбольном клубах. Селекцией и формированием состава у «черно-белых» занимается генменеджер Алексей Волков. В ФК «Челябинск» ему предстоит заниматься в первую очередь организационными вопросами, контролировать финансовые потоки, принимать стратегические решения в развитии клуба.

Напомним, что футбольный клуб «Челябинск» впервые в своей истории готовится взять старт в Первой лиге чемпионата России. Сейчас команда усиленно тренируется, генменеджер команды Сергей Хабаров ведет переговоры с потенциальными новичками.

Вчера, 8 июля, подопечные Романа Пилипчука провели товарищеский матч с миасским «Торпедо», выиграв со счетом 3:1. Старт турнира в Первой лиге назначен на 18—21 июля. В первом туре ФК «Челябинск» в гостях сыграет с ФК «Оренбург».