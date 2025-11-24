Челябинка Маргарита Близнякова выиграла чемпионат Европы по тхэквондо

На турнире в Швейцарии она завоевала золото в весовой категории до 57 кг

Уверенную победу на чемпионате Европы по тхэквондо одержала челябинская спортсменка Маргарита Близнякова. На соревнованиях в Швейцарии она завоевала золото в весовой категории до 57 кг. Успешно выступили в турнире и российские тхэквондисты, выигравшие командный зачет. В их активе 9 медалей, в том числе 5 — высшей пробы, сообщает Союз тхэквондистов России.

Соревнования в городе Эгль (Швейцария) проводились в олимпийских весовых категориях тхэквондо, то есть в четырех мужских и четырех женских весах. Уверенную победу в командном зачете одержала сборная России, выступавшая в нейтральном статусе. Наши спортсмены завоевали 9 медалей — 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую награды.

Внесла вклад в общий успех и челябинская тхэквондистка Маргарита Близнякова. Подопечная Дмитрия Тарасова не знала себе равных в категории до 57 кг. В Швейцарии она одержала победы в четырех поединках, в том числе выиграла финальный бой у соперницы из Беларуси.

Выступает Маргарита Близнякова в челябинской СШОР «Буревестник». Она является мастером спорта международного класса по тхэквондо.