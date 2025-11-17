Алина Поздеева из Магнитогорска завоевала золото на летних Сурдлимпийских играх

Она выиграла международные соревнования по дзюдо среди глухих спортсменов

Спортсменка из Магнитогорска Алина Поздеева принесла сборной России первую золотую медаль на Сурдлимпийских играх в Токио. Она выиграла состязания по дзюдо среди атлетов с ограничениями по слуху. Соревнования в столице Японии собрали более 3000 глухих спортсменов, они разыграют 212 комплектов наград по 21 виду спорта, сообщает Сурдлимпийский комитет России.

Летние XXV Сурдлимпийские игры стартовали 15 ноября в Токио и завершатся 26 ноября. Сильнейшим спортсменам с ограничениями по слуху предстоит побороться за медали в 212 видах программы по 21 виду спорта. Российская делегация насчитывает 36 атлетов, они выступят в 12 видах программы.

Первое золото для сборной России на соревнованиях в Японии завоевала спортсменка из Магнитогорска Алина Поздеева. Она выиграла состязания по дзюдо в весовой категории до 48 кг. В финальном поединке спортсменка одолела соперницу из Мексики.

Летние Сурдлимпийские игры — 2025. Дзюдо. Женщины, весовая категория до 48 кг:

1. Алина Поздеева (Россия).

2. Мария Уитрон (Мексика).

3. Аим Жетписбаева (Казахстан).

3. Елизавета Дидоренко (Украина).

Алина Поздеева занимается дзюдо в Магнитогорске под руководством тренера Рауфа Валеева. Спортсменка принесла первую медаль российской команды на Сурдлимпиаде с 2017 года.

Отметим, что в Сурдлимпийских играх принимают участие только спортсмены с ограниченными возможностями по слуху. Первые такие игры были проведены в 1924 году в Париже. По их окончании был основан Международный комитет «тихого» спорта, ныне — Международный комитет спорта глухих.