Спортсменка из Магнитогорска Алина Поздеева принесла сборной России первую золотую медаль на Сурдлимпийских играх в Токио. Она выиграла состязания по дзюдо среди атлетов с ограничениями по слуху. Соревнования в столице Японии собрали более 3000 глухих спортсменов, они разыграют 212 комплектов наград по 21 виду спорта, сообщает Сурдлимпийский комитет России.
Летние XXV Сурдлимпийские игры стартовали 15 ноября в Токио и завершатся 26 ноября. Сильнейшим спортсменам с ограничениями по слуху предстоит побороться за медали в 212 видах программы по 21 виду спорта. Российская делегация насчитывает 36 атлетов, они выступят в 12 видах программы.
Первое золото для сборной России на соревнованиях в Японии завоевала спортсменка из Магнитогорска Алина Поздеева. Она выиграла состязания по дзюдо в весовой категории до 48 кг. В финальном поединке спортсменка одолела соперницу из Мексики.
Летние Сурдлимпийские игры — 2025. Дзюдо. Женщины, весовая категория до 48 кг:
1. Алина Поздеева (Россия).
2. Мария Уитрон (Мексика).
3. Аим Жетписбаева (Казахстан).
3. Елизавета Дидоренко (Украина).
Алина Поздеева занимается дзюдо в Магнитогорске под руководством тренера Рауфа Валеева. Спортсменка принесла первую медаль российской команды на Сурдлимпиаде с 2017 года.
Отметим, что в Сурдлимпийских играх принимают участие только спортсмены с ограниченными возможностями по слуху. Первые такие игры были проведены в 1924 году в Париже. По их окончании был основан Международный комитет «тихого» спорта, ныне — Международный комитет спорта глухих.