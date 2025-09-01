«Уральская погода создана для бега»: Карабашский полумарафон вышел на международный уровень

В забегах приняли участие около тысячи человек

В минувшие выходные небольшой город в Челябинской области наполнился энергией спорта и здорового образа жизни. Карабашский полумарафон собрал порядка 1000 участников со всей России и даже из других стран. Всех их объединяет любовь к бегу. Журналисты ИА «Первое областное» тоже зарядились этой энергией.





Десять, девять, восемь... старт! И десятки малышей побежали первую в своей жизни дистанцию — улыбки, крик, сжатые кулачки, чтобы добавить скорости, суетливые родители вокруг и предательски слетевший кроссовок на самом старте. Так 30 августа начался Карабашский полумарафон.





Для участников подготовили пять дистанций: 500 метров — для самых маленьких, 1, 5, 12 и 21 километр — для взрослых. В город у медной горы второй год подряд съезжаются спортсмены из Москвы, Башкирии, Ярославской, Свердловской, Курганской областей. Масштабы марафона увеличиваются — в этом году он стал международным и принял участников из Германии.



«Мы набираем обороты: если в прошлом году было 600 участников, то в этом их уже больше 900. Думаю, что следующий марафон мы будем планировать на 1,5—2 тысячи гостей. Также планируем включить его во Всероссийский и региональный календарный план спортивных мероприятий, чтобы спортсменам присваивали разряды. Нам важно, чтобы люди приезжали в Карабаш и видели, как город меняется, чтобы разрушались стереотипы», — говорит глава города Павел Титов.





Уже второй год подряд спортивное мероприятие проводится при поддержке градообразующего предприятия «Карабашмедь», сотрудники которого, несмотря на ненастную погоду, надели кроссовки, ветровки и отправились на забег.

«Сюда приезжают семьи, друзья, целые компании — приверженцы здорового образа жизни. Также в Карабашском полумарафоне принимают участие производственные коллективы — это очень важно. Президент поставил задачу, чтобы к 2030 году спортом занимались не менее 70% россиян. Конечно, без трудоспособного населения достичь этого будет сложно», — отмечает и. о. первого замминистра физической культуры и спорта Челябинской области Анна Кодина.

На мероприятии работали порядка 130 волонтеров, которые помогали спортсменам на финише и разных участках забега. Моральную поддержку оказывал и особенный сотрудник — Тедди.







«Маршруты проходят по самым живописным местам города. Спортсмены могут посмотреть, с какой динамикой и энергией развивается Карабаш. Они пробегают мимо нового квартала, бассейна, центра культурного развития „Созвездие“, который был построен и открыт в этом году. Еще 830 метров маршрута проходят по парящему мосту над прекрасным озером Серебры», — рассказывает организатор Карабашского полумарафона Евгений Степовик.





Красоту природы, «крутость» трасс и помощь погоды оценили и спортсмены. Мария Иванова приехала в Карабаш из Южноуральска впервые. Девушка бежала 12 километров.

«Очень интересный, нетривиальный город. Ты бежишь, а тут завод, но дышится вообще отлично. Пруд, фонтан, горы навевают эмоции и добавляют энергии, поэтому бежать легко. Погода классная — не жарко, как надо. Уральская погода создана для бега, или бег для этой уральской погоды», — говорит спортсменка.

Марафон не только обрастает цифрами и географией, но и своими особенными историями. Хотя в нашей объединились все три фактора плюс любовь.

Йенс и Екатерина Вильхельм познакомились в Австрии. Влюбились, поженились, родили детей, живут в Германии, в Гейдельберге. А в отпуск ездят... в Миасс — на малую родину Екатерины. На Южном Урале они отдыхают с начала июля, завершить поездку решили полумарафоном. Йенс заявился на 12 километров, а малышка Марианна — на 500 метров.





«Все было супер, мне понравилось. Из сложностей были горки, потому что приходилось бежать вверх и вниз. Сильно горжусь дочерью, это ее первый забег и первая медаль», — поделился Йенс.





На трассе стираются границы между поколениями. И вот на финише встречаем Валентину Печалину, спустя минут 10 ее догоняет муж Дмитрий. Они живут в Южноуральске, бегают вместе больше полувека.

«На этом держится наша семья. Начинал муж, я занималась лыжами, но легкая атлетика победила. Я пробежала 48 марафонов, Дима — больше 100. У нас работа, сад, дети внуки и бег. Когда бежим, отдыхаем душой. Иногда приходится вставать и идти „через не хочу“, так он меня поднимает и ведет. Всю жизнь чувствую поддержку мужа», — рассказывает Валентина.





Пенсионерка заняла первое место в номинации «60+», ее пригласили на сцену, чтобы вручить памятные подарки. В это время супруг фотографировал любимую на маленький цифровой фотоаппарат и громко аплодировал.

Еще в Карабашском полумарафоне принял участие настоятель храма в Каслях. Георгию Головкину 65 лет, бегает «потому что полезно для здоровья».



«Трасса понравилась, организация хорошая. Я в понедельник потянул мышцу, побаливает, но ничего, пробежал», — поделился протоиерей Георгий.





Тяжелое дыхание, белые соленые разводы от пота на лице и громкие аплодисменты — это признаки того, что начали финишировать полумарафонцы. Первым среди мужчин 21 километр пробежал Евгений Чуфаров, он потратил на дистанцию 1 час 13 минут.

«Трасса несложная, но не скоростная. Есть достаточное количество подъемов, смена поверхности, то есть асфальт, грунт. Очень живописное место — озеро Серебры, деревянный настил такой сделан, разнообразная трасса, можно посмотреть достопримечательности города. Рад принять участие в подобном мероприятии. Второй раз проводится, второй раз участвую», — делится спортсмен.





Победу Евгений посвятил супруге Марии, она сопровождает его на всех турнирах. В этот день поддержка была главным топливом для каждого бегуна. Ею был пропитан сам воздух Карабаша — прохладный, бодрящий, наполненный энергией сотен гостей и местных жителей. Татьяну Работинскую, сотрудницу «Карабашмеди», коллеги поддерживали и на трассе, и на трибунах.



«Кто-то бежал вместе со мной, кто-то прямо около завода нам махал, болел, это очень приятно. Мероприятие, конечно, энергозатратное, но в силу тренировок мне далось все относительно легко. В обычной жизни стараюсь разбавлять рабочие будни спортзалом, бассейном и пробежкой на свежем воздухе», — поделилась Татьяна.





В эту субботу в Карабаше было по-настоящему ярко, энергично и по-человечески тепло. Марафон собрал всех в одну большую семью.













Все, финиш!