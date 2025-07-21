Футболист Дмитрий Аленичев восхитился спортивной базой в Аше

А еще экс-игрок сборной России и московского «Спартака» сыграл товарищеский матч с ветеранами местного «Металлурга»

Один из самых известных и титулованных российских футболистов Дмитрий Аленичев стал почетным гостем товарищеского матча в День металлурга в городе Аше. Он оказался здесь впервые и остался впечатлен условиями учебно-спортивной базы на стадионе «Металлург». Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» также дал фото‑ и автограф-сессию, сыграл в дружеском матче с ветеранами «Металлурга», а также пообщался с журналистами, передает корреспондент ИА «Первое областное».

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Еще задолго до подхода к стадиону «Металлург» можно было увидеть огромную очередь. В ней были как юные ребята в красных футболках — воспитанники местной спортшколы, так и зрелые люди. Все они выстроились для того, чтобы взять автограф и сфотографироваться на память с Дмитрием Аленичевым. Приезд звезды такого уровня вызвал огромный ажиотаж у местных жителей.

Любителям футбола представлять этого легендарного футболиста вряд ли нужно. Если пробежаться коротко по страницам его биографии, то в первую очередь вспоминаются яркие выступления за столичный «Спартак» конца прошлого века. Под руководством Олега Романцева это был топ-клуб европейского уровня. И Дмитрий Аленичев играл в той команде важнейшую роль. Кто-то вспомнит успешную игру полузащитника в составе сборной России, а кто-то его победу в Суперкубке УЕФА в португальском «Порту».

«Мне не нужен автограф, можно, я вам просто пожму руку? За „Спартак“ образца 90‑х годов. Я смотрел все матчи той команды по телевизору. И влюбился в футбол и вашу игру», — обратился к Аленичеву мужчина лет сорока.

Дмитрий улыбнулся, пожал руку и пригласил любителя футбола сфотографироваться. Было видно, что комплимент тому явно удался. Звездный игрок искренне был ему рад.

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А в это время на тренировочном поле проводили занятия юные футболисты. Под руководством приглашенного гостя — тренера с 30‑летним стажем футбольной академии «Локомотив» Александра Харитонова они отрабатывали различные технические приемы, играли в «кошки-мышки» и «танки-пушки».

Все они с нетерпением ждали выхода на поле Дмитрия Аленичева. Тот должен был провести для них небольшой мастер-класс, а затем и сыграть товарищеский матч с ветеранами ашинского «Металлурга».

В заявку команды «Друзья Аленичева» попала и девушка. Знакомьтесь: это Анна Григорьева — мастер спорта по мини-футболу. Она родилась и выросла в Аше, выступала за команду «Лагуна» из Пензы. А завершив карьеру, вернулась домой.

Теперь она занимается с девчонками. Кстати, очень даже успешно. Две ее воспитанницы — Вероника Ермакова и Кристина Перминова — сейчас защищают цвета столичного ЦСКА, входят в молодежную сборную России.

«Сыграть со звездой такого уровня в одной команде — это здорово! Я хорошо помню игру Дмитрия Аленичева. И вообще тот „Спартак“ 90-х годов был суперкомандой! А еще очень радовалась тому, как он выиграл в составе „Порту“ Кубок и Суперкубок УЕФА», — рассказала Анна Григорьева корреспонденту ИА «Первое областное».

Символично, что команды вышли на поле под официальный гимн Лиги чемпионов. Когда-то и Дмитрий Аленичев как капитан команды выводил партнеров по «Спартаку» на матчи этого турнира против «Аякса», «Барселоны», «Интера», «Реала»... Какое-то время командам нужно было привыкнуть к полю, найти между собой «химию», поэтому голов ждать пришлось долго.

Первый тайм (а игра проходила в формате 2×20 минут) завершился безголевой ничьей. Зато во втором «красные» взялись за дело. Открыл счет Максим Румянцев из команды «Друзья Аленичева», затем счет стал 2:0, 3:0... Казалось, ветеранов ашинского «Металлурга» ждет разгром. Но нет, Константин Гвоздь забил два гола, итоговый счет — 3:2.

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В летнее межсезонье в Ашу на учебно-тренировочные сборы регулярно приезжают профессиональные команды. И речь даже не о наших ФК «Челябинск» или миасском «Торпедо». Несколько раз подготовку к сезону здесь начинали топовые российские команды из других регионов.

Хотя, казалось бы, они-то что тут забыли? Сколько крутых тренировочных баз есть в Подмосковье, на юге России... В конце концов, топовые клубы могут себе позволить отправиться в жаркую Турцию, где можно не только потренироваться, но и выбрать себе хорошего спарринг-партнера. Почему они делают свой выбор в пользу Аши?

«А вы посмотрите вокруг на эту красоту! Шикарный климат и хорошая атмосфера на фоне гор. Как будто оказался в швейцарских Альпах. Кроме того, не каждый стадион может себе позволить содержать естественное поле, а оно у нас высочайшего уровня. Наш местный агроном знает свое дело, содержит газон в идеальном состоянии», — с уверенностью говорит гендиректор ФК «Металлург» Геннадий Медведев.

Кстати, в этом году ашинский футбольный клуб «Металлург» отмечает свое 35‑летие. Команда уже не раз становилась лучшей в турнирах среди любительских клубов. Но в следующем году, возможно, получит профессиональный статус. По крайней мере, такие разговоры с нынешним руководством Ашинского металлургического завода активно ведутся.

«Хотелось бы перевернуть страницу в истории клуба и в следующем году заявиться во Вторую лигу Б. Для этого нам для начала нужно выиграть первенство КФК или завоевать Кубок. Раньше наша команда не готова была заявляться в профессиональную лигу. Это другое финансирование, да и своими ресурсами сложно конкурировать с сильными соперниками. А быть мальчиками для битья — кому это нужно?» — продолжает свою мысль Геннадий Медведев.

Соглашается с ним и Дмитрий Аленичев. Он в Аше оказался впервые и остался под впечатлением от футбольной инфраструктуры города. Говорит, что при такой шикарной базе в Аше должна быть профессиональная команда.

«Я не ожидал увидеть в таком маленьком городке такие шикарные условия для тренировок. Местным мальчишкам и девчонкам очень повезло, что градообразующее предприятие уделяет так много внимания развитию футбольной базы. Будет здорово, если в ближайшем будущем в Аше появится профессиональная команда. У ребят будет перед глазами пример того, куда и к чему стремиться», — добавил Дмитрий Аленичев.

Известный футболист пообещал, что при возможности приедет сюда снова. Сказал, что был тронут тем теплым приемом, который ему здесь оказали. А еще заверил, что по дороге в Москве подумает над тем, какую колонку напишет в федеральном издании. Дмитрий Аленичев, между прочим, успешно пробовал себя в качестве спортивного журналиста. А вы этого не знали?