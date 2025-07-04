Баскетбольный клуб «Челбаскет» впервые подписал контракт с легионером из США

Соглашение с челябинской командой заключил Кортез Эдвардс, ранее он в России не играл

Баскетбольный клуб «Челбаскет» совершил громкий трансфер межсезонья, заключил контракт с американским атакующим защитником Кортезом Эдвардсом. Впервые за челябинскую команду будет выступать легионер из США. Баскетболист никогда ранее не играл за российские клубы, зато исколесил пол-Европы, защищая цвета команд из Великобритании, Финляндии, Румынии и Венгрии. Рассказываем о новобранце челябинского клуба.

Кортезу Эдвардсу 28 лет — для баскетбола очень даже хороший возраст, чтобы выходить на пик формы и быть полезным для команды. Начинал он свою карьеру, как и многие другие американские баскетболисты, в студенческой лиге NCAA. Однако, завершив обучение в колледже Southern Mississipi, задерживаться в Северной Америке не стал, а отправился покорять Европу.

С 2019 по 2021 годы американец выступал в чемпионате Великобритании за команды Worchester Wolves и Newcastle Eagles. Нельзя сказать, что баскетбольная лига в Туманном Альбионе очень уж котируется, но два чемпионских титула Кортез Эдвардс взял. А затем отправился завоевывать сердца болельщиков баскетбола в... Финляндии. Название команды, за которую он выступал в местном чемпионате, вообще ничего не говорит даже экспертам баскетбола. Но мы ее все же назовем — LoKoKo Bisons Loimaa.

Затем в карьере американца были два сезона в национальной лиге Румынии. Сезон-2022/2023 Кортез Эдвардс провел в клубе SCM CSU Craiova (слышали про такой?), а 2023/2024 — в Dinamo Bucuresti. Ну и наконец, минувший сезон американец провел в дивизионе А венгерского чемпионата в составе команды Sopron KC. Кстати, этот клуб на слуху, но в большей степени благодаря хорошей женской команде. Она в свое время «пошумела» в Евролиге.

Что по статистике? Вроде бы неплохо: в сезоне-2024/2025 у Эдвардса 36 матчей, в среднем более 10 очков, 4 подбора, 4 результативные передачи за 30 минут игры. Весьма достойно, но вряд ли стоит придавать значение этим показателям. Мы не знаем истинный уровень венгерского чемпионата и то, какая роль в игре команды отводилась Эдвардсу.

«Кортез — молодой игрок с опытом выступлений в Европе, достаточно универсален и может закрывать несколько позиций в нападении. Он наслышан об атмосфере на домашних матчах „Челбаскета“ и с нетерпением ждет встречи с болельщиками и командой», — говорит спортивный директор БК «Челбаскет» Сергей Доманов.

Отметим, что в летнее межсезонье челябинский баскетбольный клуб затеял большую кадровую революцию. Команду возглавил сербский специалист Горан Вучкович. Из предыдущего состава остались пока только Руслан Туманов и Дмитрий Якунин, есть в коллективе много новобранцев. Последним из них стал мощный форвард из ЦСКА-2 Максим Ильвовский.