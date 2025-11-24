Челябинские кикбоксеры завоевали пять медалей чемпионата России

Победу в турнире одержал Александр Лузин в лайт-контакте

В городе Каспийске (Республика Дагестан) завершился чемпионат России по кикбоксингу — главный старт сезона для сильнейших спортсменов страны. Он собрал более 650 участников из 59 регионов. Пять медалей на турнире завоевали спортсмены Челябинской области, а единственное золото региону принес Александр Лузин в разделе «лайт-контакт», сообщает региональная федерация кикбоксинга.

На турнир в Каспийск отправились семь южноуральских кикбоксеров во главе с руководителем региональной федерации Салаватом Байрамгалиным. Спортсмены Челябинской области завоевали пять наград — одну золотую и четыре бронзовые медали.

Титул чемпиона России завоевал в разделе «лайт-контакт» Александр Лузин. Воспитанник Александра Кувакина из СШОР «Буревестник» не знал себе равных в весовой категории до 69 кг. Кстати, эта победа стала для нашего земляка уже четвертой в карьере.

Бронзовыми призерами соревнований стали Дарья Панова (фулл-контакт, 65 кг, СК «Олимп»), Вячеслав Никонов (фулл-контакт, 75 кг, СШОР «Буревестник»), Дмитрий Савищев (лайт-контакт, 57 кг, СШОР «Буревестник») и Никита Байкалов (лайт-контакт, свыше 94 кг, ДЮСЦ).