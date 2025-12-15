Лыжник из Миасса Данила Карпасюк завоевал бронзу этапа Кубка России

Южноуральский спортсмен стал призером в спринтерской гонке

Триумфально стартовали в новом сезоне лыжники из Челябинской области. Вслед за сенсационной победой Алены Плечевой на этапе Кубка России в Тюмени, бронзовым призером стал еще один наш земляк — Данила Карпасюк. Спортсмен из Миасса пришел к финишу третьим в спринтерской гонке на соревнованиях в городе Чусовом (Пермский край), сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам завершился накануне в Пермском крае. В одной из дисциплин проявил себя Данила Карпасюк из Миасса. Он неожиданно занял третье место в спринтерской гонке свободным стилем. В финальном забеге южноуральский спортсмен уступил лишь полторы секунды лидерам сборной России Сергею Ардашеву и Сергею Волкову из Татарстана.

«Спринт с самого начала дался мне тяжело, по прошествии квалификации состояние было очень тяжелое, к тому же в нашем окружении началась эпидемия гриппа. Но, стартовав в предварительных забегах, я понял, что можно бороться за самые высокие позиции. В прошлом году я часто выступал очень хорошо в квалификациях, но в забегах не хватало опыта и уверенности. В этом же сезоне я прибавил в этом аспекте и стараюсь переносить на лыжню. Рад, что получается уже второй спринт подряд выйти в финал, а уж тем более взять настолько долгожданную медаль», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Данила Карпасюк.

Лыжные гонки. Сезон-2025/2026. Кубок России, 3-й этап. Город Чусовой (Пермский край). Мужчины, спринт, свободный стиль:

1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 3.06,06.

2. Сергей Волков (Татарстан) — 3.06,53.

3. Данила Карпасюк (Челябинская область / Красноярский край) — 3.07,31.

Для Данилы этот финиш стал вторым подряд выходом в финал спринтерских гонок на этапах Кубка России и первым попаданием на пьедестал на столь престижных соревнованиях. Ранее он показал пятый результат на состязаниях в Тюмени.

«Хотел бы выразить отдельную благодарность людям, которые очень сильно мне помогали на протяжении моей карьеры: своему первому тренеру Сергею Сергеевичу Лисаку, который вел меня с самого детства, нынешнему тренеру Владимиру Петровичу Жулю, который принял меня в Красноярском крае и ведет мою подготовку на данный момент, а также директору СШОР-5 Владимиру Викторовичу Воронову. Эта медаль — благодарность моей семье, которая всегда меня поддерживала и верит в меня», — добавил спортсмен из Миасса.

Отметим, что Данила Карпасюк родился в Златоусте, однако в юном возрасте переехал в Миасс и его становление как лыжника произошло в этом городе. Сейчас он выступает за челябинскую СШОР-5, а на соревнованиях представляет два региона — Челябинскую область и Красноярский край.

Напомним, что на втором этапе Кубка России в Тюмени сенсационную победу одержала лыжница из Златоуста Алена Плечева. Она выиграла масс-старт на дистанции 20 км.