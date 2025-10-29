Баскетбольный клуб из Челябинске выбился в топ лучших клубов России

Команда «ЧБК» пробилась в 1/8 финала Кубка страны

Клуб «ЧБК» выиграл повторный матч у баскетбольной команды «Московский» в 1/16 финала Кубка России. После победы в столице, челябинцы закрепили успех в домашнем матче, выиграв также с разницей в 5 очков — 83:78. Рассказываем, как наша команда взяла верх над топовым клубом из Москвы.

Наши ребята в Москве создали себе небольшой задел, выиграв у соперника со счетом 70:65. Но расслабляться было рано по нескольким причинам. Главная из них — уж слишком иллюзорное преимущество «ЧБК» — отыграть 5 очков в баскетболе проще пареной репы.

Вторая причина вытекает из первой: пусть и не профессиональный, а любительский столичный клуб из Москвы — очень уж непредсказуемая команда. Может жечь напалмом, сокрушая всех на своем пути, а может «завалить» соперникам под «-30».

Третий фактор был связан с регламентом проведения турнира — в отличие от чемпионата, в Кубку страны команды не имеют возможность заявлять легионеров. Так, «Челбаскет» вынужден был обходиться без двух своих американских джокеров — Кортеза Эдвардса и Натаниэля Полларда.

Впрочем, челябинцы и без легионеров в текущем сезоне — очень даже серьезная боевая сила. Они это подтвердили в стартовом отрезке матча. Благо, что гости «не вошли» в игру — за 4 минуты не смогли ни разу забить со средней дистанции. И «заразили» косоглазием хозяев площадки. У наших ребят почему-то сбился прицел. Как результат — за 7 минут команды на двоих набрали лишь 11 очков и не добрались даже до 25% реализации бросков с игры.

Это хорошо еще, что надоело смотреть на все это безобразие Максиму Ильвовскому. Тяжелый форвард «Челябинска» взял мяч и пальнул издалека точно в цель — 12:6. И этим только раззадорил как партнеров по команде, так и соперников.

Чуть лучше дела пошли у команд во втором периоде. Особенно это касается столичной команды. Болельщики челябинского клуба не успели моргнуть, как гости повели в счете. Это у них Джошгун Алиев начал рвать и метать, «поливая» в кольцо с разных дистанций. Как ни старались игроки «ЧБК», но догнать соперника к большому перерыву не смогли — 31:34 после первой половины матча.

В третьем периоде у московской команды роль Супермена взял на себя Дмитрий Коршаков. Он забил сначала из-под кольца, потом со средней дистанции и поверил в себя. И на кураже взял и забил сложнейший мяч в противоборстве с Максимом Ильвовским, сделав счет 24:42. Матч стал складываться совсем не по нашему сценарию. За его исход стало тревожно на душе...

А тут еще новая напасть: Максим Ильвовский насобирал 5 фолов и вынужден был покинуть площадку. В этой ситуации дополнительная нагрузка должна была лечь на Вадима Стубеду. Вот только потяжелевший на челябинских харчах белорус на позиции центрового находился не в своей тарелке: лишь 2 очка за +20 минут игры. И уже «висел» на 4 фолах, одно неверное движение — и еще один «большой» игрок минус для «ЧБК».

В такой ситуации надо было как-то менять тактику и стратегию игры, делать акцент на «маленьких» игроков и быстрые атаки. Главный тренер «ЧБК» Горан Вучкович так и сделал. Хотя помог ему в этом «четвертый» номер Дмитрий Ривный. Еще один белорус (а он не легионер!) точной «трешкой» подвел итог третьему периоду — 53:53.

В заключительном периоде сил у москвичей-«любителей» стали иссякать. Пропала стройность атак, ноги «потяжелели», да и снайперские качества на фоне усталости просели. Прошло четыре минуты, а «ЧБК» уже вел в счете «+5». Непонятно каким образом, но столичные «тигры» нашли резервы. И за 4 минуты до финальной сирены вырвались вперед — 62:59 в их пользу.

В нужный момент «проснулся» Руслан Туманов. Он исполнил сложнейший бросок, забив с фолом. Пострадавший игрок сам же и реализовал штрафной, сравняв счет — 64:64. Но куда важнее даже не результативное его действие, а то, что он помог партнерам по команде психологически. Наши ребята обрели уверенность, пусть и не без проблем, но завершили матч с нужным для себя счетом. 73:68 — наша команда идет дальше!

Баскетбол. Мужчины. Кубок России. 1/16 финала. Ответный матч.

29 октября. «ЧБК» (Челябинск) — БК «Московский» (Москва) — 73:68 (19:15, 12:21, 22:17, 20:15).

«ЧБК»: Туманов (20), Орехов (13), Ривный (13), Додеус (10), Савин (8), Стубеда (4), Ильвовский (3), Аникин (2), Борисов, Якунин, Морозов.

«Московский»: Коршаков (20), Лазарев (18), Алиев (12), Корчагин (5), Дебда (5), Першин (4), Козлов (3), Павлов (1), Греков.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Руслан Туманов («ЧБК»)

25 минут — не так много (хотя и прилично!), но опытный игрок сделал все красиво: 20 очков — это гуд. Но важнее всего то, что проявил себя в самый нужный момент, не дав соперникам шанса на спасение.

Дмитрий Коршаков («Московский»)

В первой половине матча был незаметен, зато во второй проявил себя во всей красе. Тащил команду за собой, набрал в итоге 20 очков, сделал 8 подборов.

Дмитрий Ривный («ЧБК»)

Вновь был на виду, не опускается ниже своей планки. 13 очков и 11 подборов — есть дабл-дабл, в активе у него и 3 перехвата. Так держать!

Противостояние «ЧБК» vs «Московский» удалось на славу: что в первом, что во втором матче команды были достойны друг друга. Челябинский баскетбольный клуб идет дальше, но и москвичи заслужили аплодисменты в свой адрес.

«ЧБК» вышел в 1/8 финала Кубка России, он в топ-16 сильнейших клубов страны. Хотя вряд ли этот факт очень уж греет душу игрокам челябинского клуба. Важнее то, что наша команда еще на один шаг приблизилась к тому, чтобы сыграть с топовым клубом Единой лиги ВТБ. И пока сложно представить, какой ажиотаж и интерес это событие вызовет в баскетбольном Челябинске.

Фото: пресс-служба клуба «ЧБК» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).