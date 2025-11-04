Челябинская спортсменка стала абсолютной чемпионкой России по фитнесу

На соревнованиях в Одинцово яркую победу одержала Анастасия Гуськова

В подмосковном Одинцово завершился 37-й по счету чемпионат России по бодибилдингу и фитнесу. Абсолютной победительницей соревнований в категории акробатический фитнес стала челябинка Анастасия Гуськова. Турнир собрал более 1000 спортсменов из 70 регионов страны, сообщает пресс-служба Управления по ФКиС администрации Челябинска.

В открытом чемпионате России приняли участие не только наши соотечественники, но и гости из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Триумфально на соревнованиях выступила челябинка Анастасия Гуськова. Она выиграла первенство страны в своей возрастной категории (причем сделала это в 17-й раз!), а еще завоевала титул абсолютной чемпионки России в категории «акробатический фитнес».

«Не могу передать словами, что испытала в момент награждения. Это было как во сне. В предыдущем сезоне я выиграла Кубок России, но титул чемпионки страны был на тот момент недосягаемым для меня. Но я верила, что могу побороться за него, упорно работала на тренировках. Рада, что удалось осуществить задуманное», — рассказала Анастасия Гуськова.

Отметим, что спортсменка занимается в челябинской СШОР «Атлет» у своей мамы, Юлии Гуськовой. Достойно выступили в соревнованиях и другие южноуральские спортсмены. Так, Ульяна Никитина заняла 5-е место на первенстве России. Кроме того, наши земляки завоевали более 10 наград в детских состязаниях по фитнесу.