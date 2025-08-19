Семья Кожуховых из Челябинска выиграла всероссийский фестиваль ГТО

Соревнования в Чебоксарах собрали участников из 54 регионов

Самая спортивная семья России живет в Челябинске! Знакомьтесь, это — семья Кожуховых и она вчера, 19 августа, выиграла Всероссийский фестиваль ГТО. Соревнования в Чебоксарах собрали 54 команды, но наши земляки показали лучший результат. Это уже третье выступление Кожуховых на подобных соревнованиях, предыдущие две попытки завершились неудачей. Рассказываем, благодаря чему и как им удалось добиться такого прогресса в результатах.

Семья Кожуховых в Челябинске на слуху. Они не знают себе равных на региональных фестивалях ГТО, регулярно участвуют в спортивно-массовых соревнованиях, отправляются в походы и вообще ведут здоровый и активный образ жизни. Главным вдохновителем такого отношения к регулярным занятиям физической культурой и спортом является глава семейства Андрей. Это он «зарядил» энергией супругу Ирину, а также детей Елену (10 лет) и Александра (13 лет).





Подключились к движению ГТО и родители Ирины Кожуховой — Владимир Васильевич и Людмила Кирилловна Винантовы. Ранее семейство Кожуховых дважды отправлялось на Всероссийский фестиваль ГТО, но попасть даже в топ-10 лучших команд не удавалось.

Они сделали выводы из предыдущих неудач, начали готовиться к нынешним состязаниям заранее. Подготовку к ним они проходили на стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске. Глава семейства размещал видеоролики в соцсетях, благодаря которым можно было определить — у Кожуховых запредельный настрой и мотивация побороться за призовые места в Чебоксарах.

«В первый раз мы поехали не подготовленными, но получили массу впечатлений от соревнований. Понравилась атмосфера фестиваля, его массовость и размах. В прошлом году показали лучше результат, но и этого не хватило для того, чтобы побороться за тройку призеров. А к этим соревнованиям начали готовиться задолго до их старта. Понимали, что если каждый из нас покажет максимальный для себя результат, то можно рассчитывать на высокое место», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Андрей Кожухов.

И вот они, Чебоксары! Здесь собрались 54 самые спортивные семьи. В каждой команде — по четыре участника. В ней должны были быть представлены три поколения: один ребенок, его родители, а также бабушка или дедушка. За каждое упражнение ГТО участники получали баллы, которые соответствуют возрастной ступени комплекса «Готов к труду и обороне», чем больше баллов — тем больше шансов на успех.

Какие испытания? Состязания проводились в три дня. В первый день — стрельба, упражнения на гибкость и пресс (подъем туловища из положения лежа), во второй — подтягивания, отжимания, прыжок в длину с места и бег на 60 м. В третий день соревнований участники состязались в плавании, а завершила программу фестиваля эстафета ГТО.

Стоит отметить, что семья Кожуховых после каждого дня шла в группе лидеров, а перед последним видом программы поднялась на вторую строчку в общем зачете. Благодаря успешному прохождению эстафеты ГТО им удалось обойти конкурентов и финишировать первыми!

«Безумно рады и счастливы! По итогам многоборья ГТО мы показали второй результат. И стало ясно, что мы можем побороться даже за победу! В эстафете ГТО показали лучший результат среди всех участников, это и принесло нам первое место. Сейчас нас переполняют эмоции, посвящаем эту победу всем жителям Челябинской области!», — резюмировал Андрей Кожухов.

Кстати, команда-победитель завоевала не только почетный кубок, но и право принять соревнования в следующем году. Это значит, что Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд в 2026 году пройдет в Челябинской области!

«Мы горды и счастливы, что наши земляки показали такой прекрасный результат. Они долго и упорно шли к этой победе и заслужили ее как никто другой! Спасибо им за такой прекрасный подарок южноуральцам! Поздравляю с этой замечательной победой», — говорит руководитель региональной Дирекции спортивных мероприятий Елена Еремеева.

Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд. Результаты (всего 54 команды):

1 место — Челябинская область.

2 место — Республика Мордовия.

3 место — Ивановская область.

4 место — Хабаровский край.

5 место — Нижегородская область.

В прошлом году мы рассказывали об этой удивительной семье, в которой занимаются физической культурой и спортом три поколения. Кстати, у них подрастает еще одна будущая чемпионка — девочке Марии (она — третий ребенок в семье), сейчас ей 4 года, и она уже проявляет интерес к спорту.

Фото: ВФСК «Готов к труду и обороне» (https://vk.com/vfsk_gto) и из личного архива семьи Кожуховых.