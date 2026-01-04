Хоккейный клуб «Трактор» с победы стартовал в новом году в чемпионате КХЛ

Челябинцы на своем льду в тематическом матче выиграли у минского «Динамо» со счетом 5:4

Тяжелейшую победу одержали хоккеисты челябинского «Трактора» в первом домашнем матче 2026 года. На своем льду «черно-белые» выиграли у минского «Динамо» со счетом 5:4. Подопечные Евгения Корешкова взяли реванш у соперника за гостевое поражение, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Проводить первый матч в новом году челябинцам предстояло с одним из лидеров Западной конференции. А еще минское «Динамо» прибыло на Южный Урал с голкипером Заком Фукале, что придавало матчу дополнительный колорит. Впрочем, экс-вратарь «Трактора» провел игру не лучшим образом — еще во втором периоде он был заменен на Василия Демченко...

Но обо всем по порядку. Гости резво начали поединок и уже в первой атаке должны были открывать счет в матче. Дважды белорусы бросали в упор с близкого расстояния, однако Сергей Мыльников выручил «черно-белых». Пару минут спустя после броска Вадима Мороза шайба угодила в штангу! Челябинцам понадобилось 5-6 минут на то, чтобы найти свою игру.

В середине периода хоккеисты «Трактора» открыли счет в матче. Наша команда организовала выход «4 в 1» после ошибки соперника. Василий Глотов сделал выверенный пас на Андрей Светлакова и тот в касание переправил шайбу в ворота — 1:0! Уже в следующей атаке дважды опасно бросал Григорий Дронов, мог забивать Василий Глотов.

Гости ответили на исходе третьего периода, а автором гола стал Алекс Лимож. Но на перерыв «Трактор» ушел все же ведя в счете. За 2 (!) секунды до конца первого периода Михаил Григоренко с неудобной руки «прошил» Зака Фукале — 2:1.

Хоккеисты из Челябинска здорово провели второй отрезок матча. И дело даже не в двух заброшенных командой шайб. Наши парни здорово действовали в позиционном нападении, быстро проходили среднюю зону. Понравилось и движение ребят — чувствуется, в новогодние праздники они зря времени не теряли. Ну или не усердствовали в поедании оливье, встречая 2026-й год.

В дебюте периода сделал счет 3:1 Александр Кадейкин. Капитан «черно-белых» сыграл на добивании после броска Егора Коршкова. Не прошло и минуты, как Василий Глотов забросил еще один гол. 4:1 — и это уже была весомая заявка на победный результат. На какое-то время игра успокоилась, голевых моментов поубавилось, а в середине периода Виталий Пинчук убежал «1 в 0» и сократил отставание в счете.

Третьи периоды «Трактор» проводит обычно сильно и результативно. Однако в этот раз стало очень тревожно уже в его дебюте. Минчане забросили гол и сократили разрыв в счете до минимума. Сделали они это в большинстве, а автором заброшенной шайбы стал Сергей Кузнецов. Практически тут же челябинцы вновь нарушили правила. На этот раз выстояли, но за судьбу матча стало тревожно. Не стало спокойней даже после того, как Александр Кадейкин сделал счет 5:3. Гости нашли в себе силы на то, чтобы отыграть еще одну шайбу. За 2 минуты до финальной сирены они и вовсе могли выровнять положение, однако из убойной позиции не попал в створ ворот Вадим Мороз.

«Трактор» выстоял, в зрелищном и результативном матче он выиграл со счетом 5:4, взяв реванш у соперника за поражение в Минске.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 4 января. «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 5:4 (2:1, 2:1, 1:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Андрей Светлаков (Василий Глотов, Максим Джиошвили), 10:35 (5×5).

1:1 — Алекс Лимож (Сэм Энэс, Виталий Пинчук), 17:16 (5×5).

2:1 — Михаил Григоренко (Виталий Кравцов), 19:58 (5×5).

3:1 — Александр Кадейкин (Егор Коршков, Александр Рыков), 20:39 (5×5).

4:1 — Василий Глотов (Джордан Гросс, Арсений Коромыслов), 21:30 (5×5).

4:2 — Виталий Пинчук (Джошуа Брук, Алекс Лимож), 33:11 (5×5).

4:3 — Сергей Кузнецов (Виталий Пинчук, Алекс Лимож), 44:53 (5×4).

5:3 — Александр Кадейкин (Михаил Рольгизер, Егор Коршков), 53:57 (5×5).

5:4 — Алекс Лимож (Виталий Пинчук, Тай Смит), 55:01 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Виталий Пинчук («Динамо» Мн)

Лучший игрок матча, принял участие во всех голах минчан. В итоге набрал 4 (1+3) очка. Удивительно, но мог делать и хет-трик!

Василий Глотов («Трактор»)

Провел хорошую игру, часто угрожал воротам соперника. В его активе гол и результативная передача.

Алекс Лимож («Динамо» Мн)

Еще один игрок минчан, который поучаствовал во всех взятиях ворот своей команды. У него дубль и две результативные передачи.

Уже послезавтра, 6 ноября, «Трактор» продолжит свою новогоднюю серию домашних матчей. В уральском дерби «черно-белые» сразятся с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Фото: Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).