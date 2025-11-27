Российским дзюдоистам разрешили выступать на соревнованиях с флагом и гимном

Международная федерация дзюдо (IJF) приняла беспрецедентное решение

Российские дзюдоисты после долгого перерыва вновь выйдут на татами под флагом России, а в случае победы будут слушать национальный гимн. Соответствующее решение было принято руководством Международной федерации дзюдо (IJF) и официально опубликовано на ее сайте, сообщает Федерация дзюдо России.

Первым стартом, где будет поднят российский триколор, станет престижный турнир серии «Большой шлем» в Абу-Даби. Это знаковое событие для всего российского спорта, означающее полное восстановление национального представительства в одном из олимпийских видов.

В своем заявлении IJF подчеркнула, что Россия исторически является ведущей дзюдоистской нацией и ее возвращение обогатит соревнования всех уровней. Ключевой причиной такого решения IJF назвала приверженность принципам Олимпийской хартии, которые запрещают любую дискриминацию.

«Спорт — это последний мост, объединяющий людей и нации в сложнейших конфликтных ситуациях и условиях. Спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных институтов, и наш долг — защищать атлетов», — говорится в заявлении IJF.

Возвращение полноценной российской сборной на международные соревнования по дзюдо станет важным шагом к нормализации положения отечественного спорта в мировом сообществе. Российские флаг и гимн вернутся уже на турнире Большого шлема в Абу‑Даби, который стартует завтра, 28 ноября. В этих соревнованиях выступят два дзюдоиста Челябинской области. За награды будут бороться Сабина Гилязова и Денис Батчаев.