Челябинские пловцы завоевали три медали на чемпионате мира — 2025

В первый день соревнований в Сингапуре призерами стали Дмитрий Черняев, Валерия Шабалина и Елизавета Сидоренко

В Сингапуре стартовал чемпионат мира по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В первый день соревнований российская команда завоевала 11 медалей, три из них — у спортсменов Челябинской области. Титул чемпиона мира достался Дмитрию Черняеву, Валерия Шабалина стала серебряным призером, а Елизавета Сидоренко — бронзовым, сообщает результаты Паралимпийский комитет России.

Чемпионат мира в Сингапуре собрал более 580 спортсменов. Успешно в нем стартовала паралимпийская сборная России. По итогам первого дня соревнований наши соотечественники завоевали 11 медалей — 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые награды.

Внесли вклад в командный успех и южноуральские спортсмены. В их активе полный комплект наград. Чемпионом мира и обладателем золотой медали стал челябинец Дмитрий Черняев. Он показал лучший результат на дистанции 100 метров брассом в классе спортсменов SB4. При этом он на пять секунд опередил ближайшего преследователя.

Чемпионат мира по плаванию среди спортсменов-инвалидов. Мужчины, брасс, 100 м, класс SB4):

1. Дмитрий Черняев (Россия) — 1.33,39.

2. Мойзес Фуэнтес Гарсия (Колумбия) — 1.38,94.

3. Антониос Цапатакис (Греция) — 1.39,73.

На аналогичной дистанции среди женщин в классе SB9 бронзовая медаль досталась Елизавете Сидоренко. Она уступила соперницам из Голландии и Новой Зеландии, хотя и показала хорошие для себя секунды — 1.20,27.

Чемпионат мира по плаванию среди спортсменов-инвалидов. Женщины, брасс, 100 м, класс SB9):

1. Лиса Крюгер (Голландия) — 1.15,71

2. Габриэла Смит (Новая Зеландия) — 1.19,56.

3. Елизавета Сидоренко (Россия) — 1.20,27.

Наконец, серебряную медаль сборной России принесла и героиня Паралимпийских игр — 2024 Валерия Шабалина. Она показала второй результат в классе S14 и лишь 0,13 секунды уступила победительнице соревнований Поппи Маскилл из Великобритании.

Чемпионат мира по плаванию среди спортсменов-инвалидов. Женщины, вольный стиль, 200 м, класс S14):

1. Поппи Маскилл (Великобритания) — 2.06,19.

2. Валерия Шабалина (Россия) — 2.06,32.

3. Луиса Фиддс (Великобритания) — 2.07,51.

Отметим, что соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября. Все наши земляки смогут пополнить свою коллекцию наград в других видах программы. Так, например, в четырех дисциплинах заявлена на ЧМ-2025 Валерия Шабалина.