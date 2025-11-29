Боксер Тимур Бибилов одержал 10-ю победу в рамках турнира «Битва на Урале» в Челябинске

В 10-раундовом бою россиянин взял верх над Сервером Эмурлаевым из Узбекистана

Российский боксер Тимур Бибилов одержал свою 10-ю победу на профессиональном ринге. В рамках «Битвы на Урале» он единогласным решением судей (100:90, 97:93, 98:92) взял верх над узбекистанским бойцом Сервером Эмурлаевым в главном событии вечера бокса в Челябинске. Порадовали своими победами зрителей и местные боксеры, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В программе четвертой части вечера профессионального бокса «Битва на Урале» были представлены 10 поединков, в том числе 3 — главного карда турнира. Состав участников получился топовым и собрал звезд мирового бокса из России, Кубы, Узбекистана, Казахстана и Намибии.

Открыл счет победам на турнире кубинский челябинец Луис Мигель Байона, он уверенно взял верх над россиянином Павлом Мамонтовым.

Одержали победы и другие челябинские боксеры. Так, выиграли у своих оппонентов Тамерлан Касымов, Дониер Назаров и Андрей Стоцкий. А вот в главном карде турнира не смог справиться с соперником Ахмадшох Махмадшоев. Он потерпел свое первое поражение в профи, уступив сибиряку Александру Хохлову.

Порадовали зрителей качественным боксом и два действующих чемпиона мира из Узбекистана. Джавохир Умматалиев и Асадхужа Майдикхуджаев уверенно дебютировали на профессиональном ринге, одержав победы соответственно над Рахимом Алиевым (Азербайджан) и Айдосом Тастаевым (Казахстан). Отметим, что выиграли свои бои россияне Идрис Адалаев и Артем Оганесян.

«Думаю, зрителям понравился тот бокс, который показали спортсмены. А еще отметил бы их высокий уровень мастерства. В этот раз к нам прибыли действительно хорошие и сильные боксеры, в том числе действующие чемпионы мира. Порадовали и наши ребята — четыре наших земляка одержали победы», — отметил исполнительный директор Федерации бокса Челябинской области Фаригат Касымов.

Главным событием вечера «Битвы на Урале-4» стал 10-раундовый поединок, в котором сразились перспективный российский боксер Тимур Бибилов и опытнейший Сервер Эмурлаев из Узбекистана.

Хозяин ринга имел большое преимущество, однако завершить бой досрочно не смог — 40-летний спортсмен оказал достойное сопротивление. Единогласным решением судей (100:90, 97:93, 98:92) победу в этом поединке одержал россиянин. Это уже десятая победа в карьере Тимура Бибилова на профессиональном ринге.

Вечер профессионального боксам «Битва на Урале-4» в Челябинске. Результаты боев (победители выделены жирным текстом):

1. Луис Мигель Байона (Куба) — Павел Мамонтов (Россия).

2. Джавохир Умматалиев (Узбекистан) — Рахим Алиев (Азербайджан).

3. Тамерлан Касымов (Россия) — Артем Пугач (Россия).

4. Асадхужа Муйдинхуджаев (Узбекистан) — Айдос Тастаев (Казахстан).

5. Идрис Адалаев (Россия) — Паулус Амавилья (Намибия)

6. Андрей Стоцкий (Россия) — Владимир Жигайлов (Россия)

7. Дониер Назаров (Россия) — Роман Степанов (Россия)

8. Ахмадшох Махмадшоев (Россия) — Александр Хохлов (Россия)

9. Артем Оганесян (Россия) — Вадим Лубсанов (Россия)

10. Тимур Бибилов (Россия) — Сервер Эмурлаев (Узбекистан)

Организаторами события выступили промоутерские компании «УралБоксПромоушн» и «СОЮЗ боксинг» при поддержке Федерации бокса Челябинской области и Фонда поддержки спорта.