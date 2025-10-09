Челябинка Ева Огнивова завоевала бронзу на первенстве мира по дзюдо в Перу

Она стала призером в составе сборной России в командном смешанном турнире

В городе Лима (Перу) завершилось первенство мира по дзюдо среди юниоров. В личных состязаниях не удалось завоевать медаль челябинке Еве Огнивовой. Она заняла итоговое 7-е место в весовой категории до 70 кг. Зато она помогла российской команде стать бронзовым призером в смешанном турнире, сообщает результаты пресс-служба Федерации дзюдо России.

Командный смешанный турнир на первенстве мира среди юниоров по дзюдо российские дзюдоисты начали с поединков против сборной Канады. Итог 4:0 — более чем уверенная победа наших соотечественников. Увы, но в полуфинале им не удалось одолеть родоначальников дзюдо. Японцы в схватках «стенка на стенку» выиграли со счетом 4:2.

Так, сборная России потеряла шанс побороться за золото командного турнира, отправившись в утешительный турнир за бронзу. Она сначала выиграла со счетом 4:1 у команды Германии, а затем разгромила сборную Турции 4:0. В составе команды призером стала челябинка Ева Огнивова.

Ранее воспитанница СШОР «Локомотив» выступила в личном турнире в весовой категории до 70 кг. К сожалению, челябинке не удалось стать призером соревнований. Ева Огнивова начала турнир с побед над соперницами из Беларуси и Перу, но в четвертьфинале уступила сначала Александре Андрич из Сербии, а в «утешении» — хорватке Жане Цветко.

Отметим, что первенство мира среди юниоров (спортсмены не старше 21 года) собрало в столице Перу более 400 атлетов более чем из 60 стран. Сборная России выступила в соревнованиях в нейтральном статусе.