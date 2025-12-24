Спортсменка из Магнитогорска завоевала медали на этапе Кубка России по ски‑альпинизму

Дарья Зинченко стала призером в первом старте сезона на ГЛК «Банное»

На ГЛК «Банное» под Магнитогорском открыли новый сезон представители ски-альпинизма. На стартовом этапе Кубка России прошли состязания в двух олимпийских дисциплинах — вертикальной и спринтерской гонках. Призером соревнований стала магнитогорская спортсменка Дарья Зинченко, ее землячка Кристина Кисматова остановилась в шаге от пьедестала, сообщает результаты Федерация ски-альпинизма России.

Состязания на ГЛК «Банное» собрали сильнейших представителей ски-альпинизма страны. Среди них и лидеры национальной команды — Никита Филиппов, Ирина Рачинская и Ирина Умницына, а также еще пять спортсменов, получивших нейтральный статус и претендующих на участие в зимних Олимпийских играх — 2026.

В составе сборной Челябинской области успешно выступили две спортсменки из Магнитогорска. Дарья Зинченко стала призером в двух видах программы, завоевав серебро в спринтерской и бронзу в вертикальной гонке. Высокий результат показала и Кристина Кисматова, занявшая четвертое место в спринте.

Ски-альпинизм. Кубок России. Первый этап, ГЛК «Банное». Спринтерская гонка:

Женщины:

1. Ирина Умницына (Санкт-Петербург).

2. Дарья Зинченко (Челябинская область)

3. Ирина Рачинская (Москва).

4. Кристина Кисматова (Челябинская область).

Мужчины:

1. Никита Филиппов (Камчатский край).

2. Даниил Слушкин (Свердловская область).

3. Павел Якимов (Красноярский край).

Ски-альпинизм. Кубок России. Первый этап, ГЛК «Банное». Вертикальная гонка:

Мужчины:

1. Никита Филиппов (Камчатский край).

2. Андрей Федоров (Санкт-Петербург).

3. Данил Слушкин (Свердловская область).

Женщины:

1. Ирина Рачинская (Москва).

2. Анастасия Игнатьева (Свердловская область).

3. Дарья Зинченко (Челябинская область).

Отметим, что ранее восемь российских ски-альпинистов получили от Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) лицензии для участия в международных стартах в нейтральном статусе. Такую опцию получили Александр Антонов, Андрей Федоров, отобравшийся на Олимпиаду Никита Филиппов, Ирина Рачинская, Даниил Слушкин, Ирина Умницына, Павел Якимов и Дарья Зинченко.

Ближайший этап Кубка мира по ски-альпинизму пройдет с 15 по 16 января 2026 года в Куршевеле (Франция).