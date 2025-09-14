У миасских спортсменов появился свой центр скалолазания

Первой трассу опробовала чемпионка России и мира Елена Красовская

У миасской школы олимпийского резерва «Вертикаль» появилось новое подразделение — физкультурно-спортивный комплекс «Центр скалолазания», объект, уникальный в масштабах не только Урала, но всей страны. Красную ленточку перед входом в новый центр перерезали заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, министр спорта региона Владимир Иванов, глава Миасса Юрий Ефименко и начальник городского управления спорта Владимир Васильев.

Миасская школа скалолазания насчитывает 40 лет истории. Ее путь начинался с небольшой тренировочной стенки, затем энтузиасты собственными силами смонтировали скалодром в спорткомплексе «Заря», в 2018 году появился уличный скалодром. Решение о строительстве полноформатного центра вокруг уличного комплекса было принято в 2020 году, а в 2022-м при поддержке губернатора и министерства спорта Челябинской области стартовали работы, которые теперь успешно завершены.

Особая гордость комплекса — высотный зал. Технические возможности центра позволят не только проводить полноценные тренировки для всех дисциплин скалолазания, но и принимать соревнования высокого уровня.

«Здесь в скором будущем появится самый высокий в стране тренажер — площадка для всероссийских соревнований. Уверен, этот центр станет точкой притяжения для всех, кто любит спорт и здоровый образ жизни», — подчеркнул вице-губернатор Станислав Мошаров.

Он передал символический ключ от нового объекта директору СШОР «Вертикаль» Елене Решетниковой и чемпионке мира по скалолазанию Елене Красовской. Она, кстати, первой опробовала трассу на трудность.

Министр спорта Челябинской области Владимир Иванов отметил, что для региона это уникальный муниципальный объект федерального уровня:

«У нас более 5 тысяч любителей скалолазания. Олимпийские трассы, отвесные стены, боулдеринговые тренажеры — с таким комплексом куются чемпионы мира и олимпийские медали, прославляющие наш регион».

Глава Миасса Юрий Ефименко поблагодарил всех причастных к реализации проекта:

«Подобные объекты появляются благодаря инициативе и высокому уровню результатов, достигнутых в скромных условиях. Спасибо губернатору, правительству области и всем, кто поддержал и контролировал ход работ».

Центр скалолазания будет носить имя заслуженного тренера России, бессменной вдохновительницы местной школы скалолазания, старшего тренера-преподавателя высшей категории СШОР «Вертикаль», почетной гражданки Миасса Алевтины Цвиренко. Решение принято с учетом ее колоссального вклада в развитие данного вида спорта: среди ее воспитанников — 20 мастеров спорта, шесть МС международного класса, три заслуженных МС, шесть чемпионов мира и более 75 кандидатов в мастера.

В Миассе ожидают, что комплекс станет опорной площадкой для подготовки спортсменов сборных команд и проведения масштабных соревнований, а также местом популяризации скалолазания среди жителей Миасса и всего региона. И неслучайно: только за две недели нового учебного года около сотни детей уже изъявили желание тренироваться на базе нового центра.