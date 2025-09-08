Более 8000 человек выполнили тесты ГТО на фестивале «Челябинская область — большая семья»

Жители региона активно выполняли нормативы комплекса «Готов к труду и обороне»

На Южном Урале подвели итоги передвижного фестиваля «Челябинская область — большая семья». За три месяца работы он побывал в 45 населенных пунктах региона. Большим спросом у жителей пользовалась спортивная площадка, на которой все желающие могли выполнить нормативы ГТО. В общей сложности к движению комплекса «Готов к труду и обороне» присоединились 8440 южноуральцев, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий.

Финальной точкой маршрута передвижного фестиваля «Челябинская область — большая семья» стала южноуральская столица. На площадке Минспорта горожане смогли выполнить нормативы ГТО и принять участие в активных играх, зарегистрироваться на Всероссийский день бега «Кросс нации» и получить информацию по налоговому вычету.

Для всех желающих прошли мастер-классы от федерации бокса Челябинской области и СШОР «Коре» по тхэквондо, а также автограф-сессия шестикратного чемпиона России по боксу Эдмонда Худояна. Кстати, в рамках мероприятия титулованный спортсмен также выполнил нормативы ГТО.

Ярким акцентом фестиваля стало торжественное награждение. Министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов вручил золотые знаки отличия ГТО десяти челябинцам, а также наградил благодарностями самую спортивную семью России — семью Кожуховых.

Отметим, что фестиваль побывал в 45 населенных пунктах Челябинской области. В каждом из них была представлена площадка ГТО, на которой все желающие могли выполнить нормативы комплекса. Наибольшую активность проявили жители Златоуста. Здесь к движению ГТО присоединились более 550 человек.