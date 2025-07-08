Челябинскую хоккейную команду «Белые медведицы» возглавил Аркадий Белоусов

Ранее он руководил клубом и завоевал с ним бронзовые медали чемпионата России

В женской хоккейной команде «Белые медведицы» сменился тренерский штаб. Возглавил челябинский клуб Аркадий Белоусов, с именем которого связаны главные успехи и достижения команды. Под его руководством челябинки в 2011 году завоевали бронзовые медали чемпионата России. Ассистировать специалисту будет Любовь Вафина, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

Аркадий Белоусов родился и вырос в Усть-Каменогорске, где и начинал свою тренерскую карьеру. В 2005 году он переехал в Челябинск, возглавив женскую команду «Факел», которая в 2014 году войдет в структуру «Трактора» и сменит название на «Белые медведицы».

С именем специалиста связано наивысшее достижение челябинской женской хоккейной команды в чемпионатах страны — бронзовые медали в сезоне-2010/2011. В 2015 году клуб «Белые медведицы» был расформирован из-за финансовых проблем. Аркадий Белоусов отправился в Турцию, где привел женскую команду «Буз Адам» к победе в местном первенстве страны.

Помогать специалисту в «Белых медведицах» будет Любовь Вафина. Ранее она играла за челябинскую команду под руководством Аркадия Белоусова, завоевала с ним бронзовые медали чемпионата страны. В качестве игрока Любовь Вафина принимала участие в зимней Олимпиаде — 2002 в Солт-Лейк-Сити. В год возрождения «Белых медведиц» в 2021 году Любовь Вафина входила в тренерский штаб Игоря Знарка.

Отметим, что последние два сезона командой «Белые медведицы» руководил Денис Афиногенов. Под его руководством челябинки дважды выходили в плей-офф, но выбывали в первом раунде турнира.