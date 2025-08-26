Александр Яковлев из Магнитогорска стал одним из героев чемпионата России по гребле

Южноуральский спортсмен завоевал три медали на соревнованиях в Москве

Триумфально выступил на чемпионате России по академической гребле спортсмен из Магнитогорска Александр Яковлев. На соревнованиях в Москве он завоевал три медали, в том числе две — высшей пробы! Состязания собрали более 250 участников из 20 регионов страны и Беларуси, сообщает региональный Минспорт.

Александр Яковлев является одним из сильнейших гребцов Магнитогорска, на протяжении многих лет входит в состав национальной сборной России. Поэтому ясно было, что на чемпионате России по академической гребле в Москве он претендует на высокие места в нескольких видах программы.

И все же его выступление стало приятным сюрпризом. Магнитогорский спортсмен выступил в трех видах программы и в каждой из них поднялся на пьедестал почета. Сначала воспитанник спортшколы «Умка» показал второй результат в заезде на байдарке-одиночке. Затем была победа в экипаже двойки парной с Андреем Потапкиным из Московской области.

Ну а завершил турнир Александр Яковлев еще одной победой, выиграв заезд в четверке парной. Компанию ему составили Максим Жевлаченко, Илья Кондратьев и Андрей Потапкин. Таким образом, наш земляк стал обладателем двух золотых и одной серебряной медалей по итогам ЧР-2025.

Отметим, что Александр Яковлев занимается под руководством тренера Светланы Усцелемовой в магнитогорской СШОР «Умка». Отметим, что в прошлом году он также завоевал титул чемпиона России, победив в составе экипажа четверки парной.