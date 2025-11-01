Челябинские конькобежцы выиграли эстафету на Кубке России в Коломне

Победу одержали три спортсменки в женском командном забеге

Успешно стартовали в новом конькобежном сезоне спортсмены Челябинской области. На первом этапе Кубка России в Коломне они завоевали медали в личных дисциплинах, а завершили выступление яркой победой женской команды в эстафете. Золотые медали региону принесли Анастасия Григорьева, Полина Чеснокова и Мария Гудошникова, сообщает результаты пресс-служба Союза конькобежцев России.

Командные забеги в Коломне завершали программу первого этапа Кубка России. Спортсмены Челябинской области показали слаженные действия и хорошие результаты. Так, женская команда выиграла забег, опередив соперников из Москвы и Санкт-Петербурга. В ее составе отличились Анастасия Григорьева, Полина Чеснокова и Мария Гудошникова.

Конькобежный спорт. 1-й этап Кубка России (Коломна). Женщины, командный забег 6 кругов:

1. Челябинская область — 3.15,43.

2. Москва — 3.17,74.

3. Санкт-Петербург — 3.19,94.

В командном спринте (три круга) серебряные медали завоевала мужская сборная Челябинской области. Призерами соревнований стали Никита Базюк, Степан Чистяков и Сергей Бородулин. Они лишь немного уступили соперникам из Санкт-Петербурга.

В аналогичной дисциплине среди женщин южноуральская команда завоевала бронзу. Здесь на пьедестал почета поднялись Полина Чеснокова, Анастасия Алтухова и Мария Гудошникова.