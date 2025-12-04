В Челябинской области назвали лучших спортсменов и тренеров 2025 года

Региональный Минспорт подвел итоги смотра‑конкурса

Стали известны имена лучших спортсменов и тренеров 2025 года в Челябинской области. Итоги областного конкурса подвел региональный Минспорт. Победители были определены в шести номинациях, а наградят лауреатов 22 декабря в правительстве Челябинской области, сообщает региональный Минспорт.

Спортивное ведомство определило победителей областного конкурса в шести номинациях: лучшие спортсмены в олимпийских, неолимпийских и адаптивных видах спорта, а также молодые атлеты (14—23 лет) в олимпийских и неолимпийских видах спорта и лучшие тренеры.

Среди победителей наибольшую сумму баллов набрал Александр Яковлев из Магнитогорска — чемпион России, победитель и призер международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ. В тройке лучших также Юлия Капитонова (универсальный бой) и Кристина Ильина (велоспорт).

Среди молодых спортсменов эксперты отметили успешное выступление в 2025 году Софьи Стрелец (подводный спорт), Василия Михеева (спортивный туризм) и Даниила Николаева (шорт-трек). В адаптивном спорте вне конкуренции оказалась Валерия Шабалина (плавание).

В числе лучших тренеров Челябинской области по итогам 2025 года были названы Михаил Уранов (плавание), Евгения Литвинчук (спорт глухих) и Михаил Накоряков (водное поло).

Полный список победителей областного смотра-конкурса опубликован на сайте Минспорта Челябинской области. Торжественное награждение спортсменов и тренеров запланировано на 22 декабря в правительстве Челябинской области.