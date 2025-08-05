Челябинский министр запустил спортивный флешмоб «Начни с себя»

Владимир Иванов встал на доску для виндсерфинга и призвал южноуральцев вести здоровый образ жизни

В Челябинской области запустили спортивный проект «Начни с себя», старт которому дал региональный министр спорта Владимир Иванов. Глава ведомства вместе с семьей попробовал свои силы в вейкбординге. Цель акции — своим примером показать южноуральцам, что вести здоровый образ жизни — это просто, доступно и важно для каждого, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Настоящие перемены начинаются с личного примера. Не ждите идеальных условий — выходите на пробежку, даже если всего на 10 минут. Не ищите оправданий — зарядка дома, прогулка в парке, турник во дворе — спорт есть везде», — призывает Владимир Иванов в своем телеграм-канале.

Спортивный чиновник также советует не бояться сделать первый шаг. Он вдохновит как вас самих, так и окружающих. При этом не нужно для этого быть спортсменом, важно — систематически заниматься физической культурой, заботиться о своем здоровье.

Как присоединиться к движению? Достаточно выйти на спортплощадку, записать короткое видео и выложить его в соцсети с хештегом #начниссебя74. Это движение станет своего рода лозунгом и призывом к действию для всех, кто так или иначе связан со спортом в нашем регионе. Такой флешмоб, по мнению министра, может поднять престиж регулярных занятий физической культурой.

Напомним, что в феврале этого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Владимира Иванова министром спорта региона. На встрече с ним глава региона обозначил цели и задачи — к 2030 году в Челябинской области 70 процентов южноуральцев должны заниматься на регулярной основе физической культурой и спортом. Как этого добиться? Об этом и многом другом Владимир Иванов рассказал в интервью нашему корреспонденту.