Челябинская команда завоевала бронзу чемпионата России по баскетболу на колясках

В составе клуба «Импульс» призерами соревнований стали 11 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

В Челябинске завершился чемпионат России по баскетболу на колясках, собравший четыре команды, в составе которых выступали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Бронзовые медали завоевали хозяева турнира — команда «Импульс» подтвердила статус одной из сильнейших баскетбольных команд страны, сообщает региональная Федерация баскетбола.

Подопечные Виктора Тиховского достойно выступили среди мужских команд второй группы чемпионата страны. На соревнованиях четвертого круга в челябинском ДК «Восток» южноуральцы боролись за медали со «Спартаком» из Люберец, «Каспием» из Махачкалы и «Крепостью» из Смоленска.

Уральский характер, стойкость и волю к победе в составе «Импульса» продемонстрировали Ильгиз Магсумов, Максим Любивец, Петр Косулин, Аюбджон Одиноев, Михаил Гавриш, Вадим Орехов, Сергей Стыцин, Вячеслав Фаткулин, Александр Артемов, Руслан Хаматулин и Руслан Фаизрахманов. Они поднялись по итогам турнира на пьедестал почета, завоевав бронзовые медали.

«Наши рыцари на колясках на турнире показали чудеса силы и одержали победу над своими слабостями, преодолев страх и усталость. Упорно сложился поединок с „Каспием“ — одной из сильнейших команд страны. Наши ребята в упорной борьбе победили соперника, этот успех по значимости стал выше официальных наград», — отметил главный тренер БК «Импульс» Виктор Тиховский.

Чемпионский титул завоевала команда «Крепость» из Смоленска, серебро досталось махачкалинскому «Каспию». За чертой призеров оказался подмосковный «Спартак». Отметим, что команда «Импульс» представляет СШОР по адаптивным видам спорта «Преодоление».