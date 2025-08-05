Фигурист Алексей Ягудин открыл инклюзивную спортплощадку в центре Челябинска

Она оснащена специальными тренажерами, адаптированными для людей с инвалидностью

Известный фигурист Алексей Ягудин принял участие в открытии инклюзивной площадки для занятий спортом в Челябинске. Она оснащена специальными тренажерами, на которых могут заниматься люди с инвалидностью, в том числе и участники спецоперации, сообщает региональный Минспорт.

Оборудовать такую площадку удалось в рамках благотворительного проекта «Вызов» и соглашения, которое ранее заключили правительство региона и представители компании «Фонбет». Этот социально значимый объект создан для комфортных тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья и всех, кто ведет активный образ жизни.

В церемонии открытия спортплощадки также приняли участие первый замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров, министр спорта региона Владимир Иванов и директор Центра адаптивных видов спорта Александр Казаков.

«Мы видим, что сегодня адаптивные виды спорта в России развиваются и у нас появляются новые возможности. Мы будем дальше развивать это движение. Совместно с Центром по адаптивным видам спорта и нашими общественными организациями будут организованы тренировочные занятия по специальным программам, которые помогут адаптироваться в том числе ребятам, которые вернулись с СВО», — сообщил Станислав Мошаров.

Площадка оснащена специальными тренажерами, адаптированными для людей с инвалидностью, что делает ее доступной для всех категорий горожан. Отметим, что проект «Вызов» получил статус федеральной инициативы, аналогичные объекты уже появились в других регионах России.