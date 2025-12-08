Челябинец Григорий Иванов завоевал золото на Суперфинале по прыжкам в воду

Он показал лучший результат в паре с Никитой Шлейхером на соревнованиях в Краснодаре

Челябинский спортсмен Григорий Иванов успешно выступил на соревнованиях по прыжкам в воду, в котором приняли участие победители и призеры чемпионата и Кубка страны. Он показал лучший результат в синхронных прыжках с трехметрового трамплина с Никитой Шлейхером и теперь получил шанс побороться за участие в Кубке мира, сообщает результаты соревнований Федерация водных видов спорта России.

В течение года сильнейшие спортсмены страны боролись за баллы на всероссийских соревнованиях, Кубке и чемпионате России. Лучшие из лучших получили шанс выступить в Суперфинале соревнований, который прошел в Краснодаре. В турнире за медали боролись по восемь лидеров в прыжках с трехметрового трамплина и вышки, а также по четыре сильнейшие пары на каждом из снарядов.

Челябинец Григорий Иванов отличился в паре с Никитой Шлейхером в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Судьи оценили их выступление в 378,18 балла.

Суперфинал по прыжкам в воду. Мужчины, синхронные прыжки, 3-метровый трамплин:

1. Григорий Иванов / Никита Шлейхер — 378,18.

2. Геннадий Фокин / Илья Молчанов — 370,02.

3. Владислав Качанов / Егор Лапин — 347,64.

«В индивидуальных прыжках был ужас. Понимаю, в чем ошибка, буду работать над ней на тренировках. Зато получилось завоевать золото в синхроне! Хочу сказать огромное спасибо родным и близким, которые приехали меня поддержать из Челябинска», — написал Григорий Иванов в своем телеграм-канале.

Отметим, что этот турнир в Краснодаре был ключевым отбором в сборную России для участия в Кубке мира 2026 года. Окончательный состав команды будет утвержден и объявлен тренерским штабом национальной сборной.