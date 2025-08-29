В Челябинске, на ледовой арене «Трактор» завершился финальный матч Кубка губернатора Челябинской области. В нем победила челябинская команда «Трактор». Этот трофей она завоевала уже в шестой раз.
Финальная игра с хабаровским «Амуром» была непредсказуемой и завершилась со счетом 5:2. Несмотря на разрыв счета «с запасом» главный тренер «Трактора» Бенуа Гру остался не совсем доволен игрой.
«Мы были близки к тому, как хотели бы играть в этом сезоне. Сегодня много было хорошего, но мы хотели бы играть лучше», — заметил он после матча.
Официальные итоги Кубка губернатора Челябинской области выглядят так:
— лучший вратарь: Максим Дорожко, ХК «Амур»;
— лучший защитник: Сергей Телегин, ХК «Трактор»;
— лучший нападающий: Джошуа Лоуренс, ХК «Лада»;
— лучший молодой игрок: Павел Рудович, ХК «Сочи»;
— третье место: ХК «Лада», Тольятти;
— второе место: ХК «Амур», Хабаровск;
— победитель Кубка: ХК «Трактор», Челябинск.
Награды командам вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Между тем в начале сентября стартует новый сезон в чемпионате КХЛ. Челябинский «Трактор» вступает в борьбу за другим трофеем — Кубком Гагарина.