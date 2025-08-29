«Трактор» стал обладателем Кубка губернатора Челябинской области

В финале южноуральцы обыграли «Амур» из Хабаровска

В Челябинске, на ледовой арене «Трактор» завершился финальный матч Кубка губернатора Челябинской области. В нем победила челябинская команда «Трактор». Этот трофей она завоевала уже в шестой раз.

Финальная игра с хабаровским «Амуром» была непредсказуемой и завершилась со счетом 5:2. Несмотря на разрыв счета «с запасом» главный тренер «Трактора» Бенуа Гру остался не совсем доволен игрой.





«Мы были близки к тому, как хотели бы играть в этом сезоне. Сегодня много было хорошего, но мы хотели бы играть лучше», — заметил он после матча.

Официальные итоги Кубка губернатора Челябинской области выглядят так:

— лучший вратарь: Максим Дорожко, ХК «Амур»;

— лучший защитник: Сергей Телегин, ХК «Трактор»;

— лучший нападающий: Джошуа Лоуренс, ХК «Лада»;

— лучший молодой игрок: Павел Рудович, ХК «Сочи»;

— третье место: ХК «Лада», Тольятти;

— второе место: ХК «Амур», Хабаровск;

— победитель Кубка: ХК «Трактор», Челябинск.





Награды командам вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Между тем в начале сентября стартует новый сезон в чемпионате КХЛ. Челябинский «Трактор» вступает в борьбу за другим трофеем — Кубком Гагарина.