Челябинец Ярослав Ремизов завоевал титул чемпиона России по шахматам

Он победил на турнире в Сочи по блицу, выиграв у титулованных гроссмейстеров

Челябинский шахматист Ярослав Ремизов одержал яркую победу на чемпионате России в Сочи. Эти соревнования собрали около 200 спортсменов. Воспитанник СШОР‑9 завоевал золото в блице, опередив в том числе нескольких гроссмейстеров, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Чемпионат России в Сочи получился представительным — мало того, что на турнир прибыли около 200 спортсменов, так среди них были 122 шахматиста с обладателями званий мастеров и гроссмейстеров.

В дисциплине «блиц» не оказалось равных челябинцу Ярославу Ремизову. Воспитанник СШОР‑9 показал блестящую игру, набрав 10,5 очка из 13 возможных. Подопечный Татьяны Шумякиной опередил нескольких гроссмейстеров, в том числе Жамсарана Цыдыпова из Бурятии, занявшего 2‑е место. Замкнул тройку призеров Александр Тряпишко из Республики Крым.

Отметим, что ранее Ярослав Ремизов неоднократно становился победителем и призером этапов Гран-при и Кубка России.