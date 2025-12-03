Челябинка Валерия Шабалина стала лауреатом премии Паралимпийского комитета России

Она победила в номинации «Второе дыхание»

Титулованная челябинская спортсменка Валерия Шабалина стала лауреатом премии Паралимпийского комитета России в номинации «Второе дыхание». Церемония вручения премии состоялась накануне в Москве и была приурочена к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря, сообщает Паралимпийский комитет России.

В рамках XIX торжественной церемонии вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» состоялось особое событие — вручение государственных наград РФ спортсменам и тренерам по итогам XVII Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Почетную миссию совершил президент ПКР Павел Рожков, лично вручив заслуженные награды героям паралимпийского движения.

Одной из ярких героинь вечера стала Валерия Шабалина из Челябинска. Пятикратная паралимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта по плаванию была удостоена премии «Возвращение в жизнь» в номинации «Второе дыхание».

«Для меня это не просто награда, а признание нашего общего труда — моих тренеров, врачей, всей команды. Спасибо, что цените наш спорт», — поделилась впечатлениями Валерия Шабалина после церемонии.

Напомним, что на Паралимпийских играх — 2024 в Париже челябинская спортсменка завоевала пять золотых медалей, став одной из героинь соревнований. Кроме того, она повторила это достижение год спустя, став пятикратной чемпионкой мира.

Мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов, стало данью уважения силе духа, упорству и выдающимся достижениям российских паралимпийцев, а также их тренеров и всех, кто вносит вклад в развитие движения в стране.