Горнолыжник Семен Челмакин из Миасса завоевал две медали на Кубке России

В его активе серебро и бронза на соревнованиях в Кусе

Центр активного отдыха «Евразия» в Кусе принял два этапа Кубка России по горнолыжному спорту. На этих стартах дважды поднялся на пьедестал почета Семен Челмакин из Миасса. Он завоевал серебро в слаломе, а закрепил успех бронзой в слаломе-гиганте, сообщает результаты Федерация горнолыжного спорта России.

На южноуральском горнолыжном курорте состоялся третий и четвертый этап Кубка страны. На старт вышли сильнейшие спортсмены страны в двух дисциплинах — слаломе и слаломе-гиганте. В первый соревновательный день бронзовым призером стал Семен Челмакин из Миасса. Он показал третий результат в слаломе-гиганте.

Горнолыжный спорт. Кубок России, 3-й этап (г. Куса). Мужчины, слалом-гигант:

1. Степан Журавченко (Краснодарский край).

2. Мирон Щербаков (Республика Камчатка).

3. Семен Челмакин (Челябинская область).

На следующий день, 21 декабря, состоялись заезды четвертого этапа Кубка России в слаломе. И здесь наш земляк показал достойный результат, заняв в итоге второе место. Он уступил лишь Ивану Мизинцеву из Санкт-Петербурга.

Горнолыжный спорт. Кубок России, 3-й этап (г. Куса). Мужчины, слалом:

1. Иван Мизинцев (Санкт-Петербург).

2. Семен Челмакин (Челябинская область).

3. Илья Колунов (Москва).

Отметим, что в женских состязаниях выиграли золотые медали Екатерина Ткаченко из Москвы (в слаломе-гиганте) и Юлия Мельникова из Мурманской области (в слаломе). На этом состязания в ЦАО «Евразия» не заканчиваются — 22 и 23 декабря состоятся пятый и шестой этапы Кубка России в слаломных дисциплинах горнолыжного спорта.